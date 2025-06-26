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У Резерв+ стався технічний збій: у Міноборони підтвердили проблему

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Червня 2025, 11:30 2 хв.
Збій у Резерв+
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