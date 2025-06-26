У Резерв+ стався технічний збій: у Міноборони підтвердили проблему

Сьогодні тисячі користувачів застосунку Резерв+ стикнулися з технічними проблемами. У Міністерстві оборони пояснили, що у Резерв+ відбувся збій. Під час відкриття застосунку на екрані випливає повідомлення: “У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз”. Що відомо про збій у Резерв+ — розповідаємо в матеріалі.

Збій у застосунку Резерв+

Збій застосунку трапився зранку 26 червня. Зайти у застосунок поки не можна. Причини збою поки невідомі. Пізніше у МОУ підтвердили, що мають проблеми у роботі додатка.

Тимчасові труднощі в роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.

У разі потреби у Міноборони закликали користуватися PDF-версією військово-облікового документа.

Система застосунку поки видає повідомлення про відсутність з’єднання. Тож скористатися Резервом+ поки не можна. Варто повторити спробу за кілька годин.

Нагадаємо, застосунок Резерв+ створили у 2024 році Міноборони України. За його допомогою призовники, резервісти та військовозобов’язані мають можливість оновити документи і дані без відвідування ТЦК, а також отримати електронний військово-обліковий документ.

У Резерв+ постійно з’являються нові функції та оновлення. У тому числі скоро запрацює можливість оплати штрафів від ТЦК.

Раніше ми розповідали про підписання контракту із ЗСУ у Резерв+.

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