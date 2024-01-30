Детективы, психология, романы или история: что почитать — советуют ведущие и актеры СТБ

Во время полномасштабной войны украинцы стали вдвое больше читать. Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского института книги, а также заполненные людьми книжные магазины. Это приятно удивляет и побуждает делиться подборками качественных книг. Если ты ищешь, что почитать, ведущие и актеры СТБ поделились рекомендациями.

Что почитать — подборка книг от ведущих и актеров СТБ

Книги и знания — действительно наше оружие. Тысячи украинцев поняли это, а потому стали читать гораздо больше. Для кого-то это способ отдохнуть, кто-то ищет вдохновение в книгах, путешествует вымышленными мирами или находит ответы на вечные вопросы.

Наши ведущие и актеры поделились рекомендациями книг, которые могут пополнить твои полочки и стать особенными. Рассказываем подробнее.

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Яна Брензей (телемарафон Єдині новини, Вікна-Новини)

Яна Брензей поделилась тремя книгами, которые точно будут интересны тебе. Среди них такие:

Семь смертей Эвелины Хардкасл, Стюарт Тёртон.

Это детектив, в котором все не те, кем кажутся. До развязки я так и не догадалась, кто убийца.

Время и снова время, Бен Элтон.

— Можно ли изменить прошлое? И стоит ли это вообще делать? Главный герой узнает это, отправившись в 1914 для того, чтобы отвернуть Первую мировую.

Я вижу, вас интересует тьма, Илларион Павлюк.

Уголовный психолог едет в небольшой украинский городок расследовать исчезновение ребенка. И оказывается в настоящем аду. Так что же произошло на самом деле? Это вопрос, с которым я перевернула последнюю страницу. Интересно, какие ответы найдете вы.

Надежда Матвеева (Невероятная правда о звездах)

Надежда Матвеева советует прочесть книгу Джеймса Клира Атомные привычки.

Год только начался, а обычно люди планируют начать новую жизнь или как-то изменить ее в новом году. И эта книга системно объясняет, как пошагово и без лишних усилий сделать систему своей жизни такой, чтобы ваши мечты сбывались.

Александр Форманчук, актер сериалов Водная полиция и К.О.Д

— Одно из самых больших впечатлений на меня произвел роман Джона Фаулза Волхв. Также люблю Марию Матиос, Любко Дереша, Люко Дашвар, а также Шантарам Дэвида Робертса — и первая и вторая части очень мощные.

Роман Муленко, актер сериалов Водная полиция и К.О.Д

Роман Муленко советует прочесть книгу Отверженные Виктора Гюго. Он добавляет, что эта книга сделала его во многих вещах. Называет ее фундаментальной работой, позволяющей будто прожить жизнь.

Вторая — Процесс Франца Кафки. Если его сомнамбулический мир даст тебе себя понять, то оттуда уже нет возврата.

— Ну и на сладкое — Игра в бисер Германа Гессе. Это концепция искусства будущего, очень интересно, учитывая его тягу к познанию, препарированию, попытке объяснить психологию творческого человека.

Анастасия Карпенко, главная героиня драмы Перевозчица

Анастасия Карпенко собрала целую подборку понравившихся книг! Среди них такие:

За Перекопом есть земля Анастасии Левковой. НепрОстые, Тарас Прохасько. Язык-меч. Как говорила советская империя Евгении Кузнецовой. Тигроловы, Иван Багряный. Позывной для Иова, Александр Михед. Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ, Дмитрий Кулеба. Пятикнижие, Грицько Чубай. Стихи из бойницы, Максим Кривцов.

Игорь Колтовский, главный герой драмы Перевозчица

Игорь Колтовский рассказал, что открывает для себя украинскую литературу. Поэтому всем остальным, кто тоже узнал, насколько она бывает невероятной, советует прочитать:

Облака, Иван Нечуй-Левицкий. Листья земли, Владимир Дрозд. Амадока, София Андрухович. Странные люди, Артем Чапай.

А для совместного чтения детям и родителям советую Вовка, который оседлал бомбу Юрия Никитинского.

Раньше мы рассказывали о приложениях для покупки книг на телефон.

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