Детективи, психологія, романи чи історія: що почитати — радять ведучі та актори СТБ

Під час повномасштабної війни українці стали вдвічі більше читати. Про це свідчать результати дослідження Українського інституту книги, а також заповнені людьми книгарні. Це приємно дивує та спонукає ділитися добірками якісних книжок. Якщо ти шукаєш, що почитати, ведучі та актори СТБ поділилися рекомендаціями.

Що почитати — добірка книг від ведучих та акторів СТБ

Книги і знання — справді наша зброя. Тисячі українців зрозуміли це, а тому стали читати значно більше. Для когось це спосіб відпочити, хтось шукає натхнення у книжках, подорожує вигаданими світами чи знаходить відповіді на одвічні питання.

Наші ведучі та актори поділилися рекомендаціями книжок, які можуть поповнити твої полички та стати особливими. Розповідаємо детальніше.

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Яна Брензей (телемарафон Єдині новини, Вікна-новини)

Яна Брензей поділилася трьома книжками, які точно будуть цікавими тобі. Серед них такі:

Сім смертей Евелін Гардкасл, Стюарт Тьортон.

Це детектив, у якому всі є не тими, ким здаються. До розвʼязки я так і не здогадалась, хто вбивця.

Знову і знову, Бен Елтон.

— Чи можна змінити минуле? І чи варто це взагалі робити? Головний герой дізнається це, відправившись у 1914 рік для того, щоб відвернути Першу світову.

Я бачу, вас цікавить пітьма, Ілларіон Павлюк.

Кримінальний психолог їде до невеличкого українського містечка розслідувати зникнення дитини. І опиняється у справжньому пеклі. Так що ж відбулось насправді? Це питання, з яким я перегорнула останню сторінку. Цікаво, які відповіді знайдете ви.

Надія Матвєєва (Неймовірна правда про зірок)

Надія Матвєєва радить прочитати книгу Джеймса Кліра Атомні звички.

Рік тільки почався, а зазвичай, люди планують почати нове життя або якось змінити його у новому році. І ця книжка системно пояснює, як покроково і без зайвих зусиль зробити систему свого життя такою, щоб ваші мрії здійснювалися.

Олександр Форманчук, актор серіалів Водна поліція і К.О.Д

— Одне з найбільших вражень на мене справив роман Джона Фаулза Волхв. Також люблю Марію Матіос, Любко Дереша, Люко Дашвар, а також Шантарам Девіда Робертса — і перша, і друга частини дуже потужні.

Роман Муленко, актор серіалів Водна поліція і К.О.Д

Роман Муленко радить прочитати книгу Знедолені Віктора Гюго. Він додає, що ця книга зробила його в багатьох речах. Називає її фундаментальною роботою, яка дозволяє ніби прожити життя.

Друга — Процес Франца Кафки. Якщо його сомнамбулічний світ дасть тобі себе зрозуміти, то звідти вже нема вороття.

— Ну і на солодке — Гра в бісер Германа Гесе. Це концепція мистецтва майбутнього, дуже цікаво, враховуючи його тягу до пізнання, препарування, спроби пояснити психологію творчої людини.

Анастасія Карпенко, головна героїня драми Перевізниця

Анастасія Карпенко зібрала цілу добірку книг, які сподобаються! Серед них такі:

За Перекопом є земля Анастасії Левкової. НепрОсті, Тарас Прохасько. Мова-меч. Як говорила радянська імперія Євгенії Кузнецової. Тигролови, Іван Багряний. Позивний для Йова, Олександр Михед. Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот, Дмитро Кулеба. Пʼятикнижжя, Грицько Чубай. Вірші з бійниці, Максим Кривцов.

Ігор Колтовський, головний герой драми Перевізниця

Ігор Колтовський розповів, що відкриває для себе українську літературу. Тож усім іншим, хто також дізнався, наскільки вона буває неймовірною, радить прочитати:

Хмари, Іван Нечуй-Левицький. Листя землі, Володимир Дрозд. Амадока, Софія Андрухович. Дивні люди, Артем Чапай.

А для спільного читання дітям і батькам раджу Вовчик, який осідлав бомбу Юрія Нікітінського.

Раніше ми розповідали про застосунки для купівлі книг на телефон.

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