Книги ноября для всей семьи, которые не оставят равнодушным(-ой)

В дни, когда украинцы остаются без света, можно занять себя чтением книг. Тем более, что сейчас появилось много интересных новинок. Благодаря прочитанным книгам мы можем овладевать новыми знаниями и навыками, узнавать больше о современных реалиях и использовать опыт других людей.

Мы вместе с издательством Vivat собрали для тебя список от нон-фикшна до детской литературе.

Нон-фикшн

Отвратительная правда (Сесилия Канг, Шира Френкель)

Сегодня мы каждый день проводим несколько часов в социальных сетях. Мы делимся своими фотографиями, оставляем номера телефонов и электронные адреса и уверены в конфиденциальности. Не слишком ли мы доверяем социальным сетям?

Авторы книги Шира Френкель и Сесилия Кан — колумнисты The New York Times, авторы репортажей для BuzzFeed, NPR, The Times, McClatchy Newspapers и The Washington Post. Финалисты Пулитцеровской премии по национальному репортажу.

Они рассказывают нам о таинственной паутине Faceebook: скрытые судебные процессы, альянсы и соперничество внутри корпорации зла, политическое влияние, стычки с Федеральной торговой комиссией.

Из этой книги ты узнаешь, действительно ли соцсеть игнорирует торговлю людьми, расширяет невероятное количество шокирующего контента, а топ-менеджер этой самой популярной соцсети договаривается о чем-то противоправном с коммунистическими властями Вьетнама.

Архивы КГБ. Непридуманные истории (Эдуард Андрющенко)

Три буквы, которых боялся весь Советский Союз — КГБ. Деятельность комиссариата была засекречена и по сей день окутана легендами.

Кандидат исторических наук Эдуард Андрющенко собирал истории из рассекреченных архивов в Украине.

Сейчас он собрал все истории в одной книге. Героями историй стали выдающиеся художники и циничные убийцы, агенты и чекисты, беглецы и шпионы. Они подписывали абсурдные признания, пытались чудом спастись от смерти и даже планировали покушение на родных.

Все истории позволяют лучше понять сложное и полное противоречие жизни украинцев в условиях советского тоталитаризма.

Людей — любить, вещи — использовать (Джошуа Филдс Миллберн и Райан Никодемус)

Все мы стараемся скрыться от проблем. Каждый находит свой способ, и иногда мы прячемся за вещами, пытаясь заполнить ими пустоту.

Авторы Джошуа Филдс Миллберн и Райан Никодемус через свой тематический веб-сайт, книги, подкасты и фильмы на Netflix помогли более 20 миллионам людей перезапустить собственные жизни, найти здравомыслие и прекратить коллекционировать ненужные вещи и чувства.

В книге ты узнаешь о том:

как научиться жить в достатке, но не в избытке;

как уметь расставлять моральные приоритеты и контролировать жажду накопления вещей и эмоций;

как сделать переоценку ценностей, избавиться от приобретенных страхов и незакрытых гештальтов.

Авторы предлагают инструменты, которые помогут побороть бесконтрольное эмоциональное и материальное потребительство.

Положительное лидерство (Ян Мулфейт, Мелина Кости)

Исследования показывают, что положительное мышление увеличивает уровень производительности на 31%. А положительное мышление лидера компании влияет на работоспособность сотрудников, а значит, улучшает качество работы. Поэтому происходит рост доходов для собственника и заработной платы — для работника.

Автор Ян Мулфейт — специалист по глобальным стратегиям, коуч и ментор с многолетним опытом. Автор Мелина Кости — профессиональная бизнес-писательница и редактор с опытом управления маркетингом.

В книге ты узнаешь, как влиять на людей всех возрастов, мировоззрений и профессий, эффективно управлять и создать команду мечты из счастливых, вдохновенных работников.

Художественная литература

Со вчера (Даниил Сафронов)

В этой книге ты прочтешь 38 увлекательных историй, которых хватило бы на несколько сезонов популярного телешоу о буднях врачей.

Каждый персонаж и каждая ситуация так же неповторимы и непросты, как и близки нам всем.

Операционные, морги, места преступлений, кухни хрущевок, берег моря, линия фронта или подоконник с видом на весеннюю грозу — кому-то привычные, кому-то не очень локации, куда приводит нас автор.

На фоне настоящих человеческих драм, горя, безысходности и медицинских приговоров очень отчетливо появляется жизнеутверждающая исповедь одного хирурга, исполненная любви к людям и своему делу и деликатно сдобренная лирикой и здоровым чувством юмора.

Автор Даниил Сафронов — хирург, много лет оперировавший пострадавших с политравмой. Он как никто другой знает, как работают врачи.

Бабах на всю голову (Виталий Запека)

В этом сборнике военной прозы ты прочтешь о первых мужских слезах, настоящей любви и натуралистических очерках из окопов Донецкой области, рассказ о первых днях полномасштабного вторжения.

Автор не боится быть откровенным, он с присущей искренностью исследует, как в непростых обстоятельствах украинцы сохраняют человечность. Рассказывает об опыте российско-украинской войны и о нашей безграничной жажде жизни и свободы.

Звезды и кости (Ирина Грабовская)

Эта книга является первой частью трилогии Замок из хрусталя. Книга переносит в мир, озаренный священным светом Звезд, который уже несколько лет разрывает война. Княжество крылатых, Ретон, оказывается в эпицентре конфликта могущественных человеческих государств. На плечи юного княжича Янна ложится тяжелая обязанность: восстановить наследственное право, установить мир на родной земле и прекратить уничтожение соплеменников.

Сложно выжить в мире, где на поле боя восстают мёртвые, а живые управляют монстрами. В этом фэнтези не существует простых решений, но есть место для правды, эпических сражений и любви!

Детская литература

Мои вынужденные каникулы (Екатерина Егорушкина)

Дети всегда радуются каникулам, ведь они могут отдохнуть, это время наполнено приключениями. Но не в этот раз: каникулы вынужденные, вызванные войной.

Вместе с родителями и меньшим братиком девочка Вера переезжает в подвал своей многоэтажки, прячась от обстрелов. Семья пытается приспособиться к новой реальности, например, топить снег, когда исчезает вода.

В книге Екатерины Егорушкиной ты прочтешь не только щемящую историю Веры, но и советы и успокоительные практики от психолога Светланы Ройз.

Книги помогают нам узнавать о разных ситуациях и анализировать прочитанное. Ранее мы рассказывали о книгах, развивающих критическое мышление.

