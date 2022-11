Книги листопада для всієї родини, які не залишать байдужим(-ою)

У дні, коли українці залишаються без світла, можна зайняти себе читанням книг. Тим паче, що зараз з’явилося багато цікавих новинок. Завдяки прочитаним книгам ми можемо опановувати нові знання та навички, дізнаватися більше про реалії сьогодення та використовувати досвід інших людей.

Ми разом із видавництвом Vivat зібрали для тебе список від нон-фікшну до дитячої літератури.

Нон-фікшн

Огидна правда (Сесілія Канг, Шіра Френкель)

Сьогодні ми щодня проводимо кілька годин у соціальних мережах. Ми ширимо свої фотографії, залишаємо номери телефонів та електронні адреси та впевнені в конфіденційності. Чи не надто ми довіряємо соціальним мережам?

Авторки книги Шіра Френкель і Сесілія Кан — колумністки The New York Times, авторки репортажів для BuzzFeed, NPR, The Times, McClatchy Newspapers та The Washington Post. Фіналістки Пулітцерівської премії з національного репортажу.

Вони розповідають нам про таємничу павутину Faceebook: приховані судові процеси, альянси й суперництво всередині корпорації зла, політичний вплив, сутички з Федеральною торговою комісією.

З цієї книги ти дізнаєшся, чи справді соцмережа ігнорує торгівлю людьми, ширить неймовірну кількість шокового контенту, а топ-менеджер цієї найпопулярнішої соцмережі домовляється про щось протиправне з комуністичною владою В’єтнаму.

Архіви КГБ. Невигадані історії (Едуард Андрющенко)

Три літери, яких боявся весь Радянський Союз — КГБ. Діяльність комісаріату була засекречена, та й по сьогодні оповита легендами.

Кандидат історичних наук Едуард Андрющенко (автор книги) збирав історії із розсекречених архівів в Україні.

Зараз зібрав усі історії в одній книзі. Героями історій стали видатні митці та цинічні вбивці, агенти та чекісти, втікачі та шпигуни. Вони підписували абсурдні зізнання, намагалися дивом врятуватися від смерті та навіть планували замах на рідних.

Усі історії дозволяють краще зрозуміти складну й повну суперечність життя українців в умовах радянського тоталітаризму.

Людей — любити, речі — використовувати (Джошуа Філдс Міллберн та Раян Нікодемус)

Усі ми намагаємося сховатися від проблем. Кожен знаходить свій спосіб, й інколи ми ховаємося за речами, намагаючись заповнити ними порожнечу.

Автори Джошуа Філдс Міллберн та Раян Нікодемус через свій тематичний веб-сайт, книжки, подкасти та фільми на Netflix допомогли понад 20 мільйонам людей перезапустити власні життя, віднайти розважність і припинити колекціонувати непотрібні речі та почуття.

У книзі ти дізнаєшся про те:

як навчитися жити в достатку, але не в надлишку;

як уміти розставляти моральні пріоритети й контролювати жагу до накопичування речей та емоцій;

як зробити переоцінку цінностей, позбутися набутих страхів, душевних митарств і незакритих гештальтів.

Автори пропонують інструменти, що допоможуть побороти безконтрольне емоційне та матеріальне споживацтво.

Позитивне лідерство (Ян Мулфейт, Меліна Кості)

Дослідження свідчать, що позитивне мислення підвищує рівень продуктивності на 31%. А позитивне мислення лідера компанії впливає на працездатність працівників, отже, покращує якість роботи. Через це відбувається зростання прибутків для власника і заробітної платні — для працівника.

Автор Ян Мулфейт — спеціаліст із глобальних стратегій, коуч та ментор з багаторічним досвідом. Авторка Меліна Кості — професійна бізнес-письменниця і редактор із досвідом управління маркетингом.

У книзі ти дізнаєшся, як впливати на людей різного віку, світоглядів та професій, ефективно керувати та створити команду мрії зі щасливих, наснажених працівників.

Художня література

Від учора (Данило Сафронов)

У цій книзі ти прочитаєш 38 захопливих історій, яких вистачило б на кілька сезонів популярного телешоу про будні лікарів.

Кожен персонаж і кожна ситуація так само неповторні й непрості, як і близькі нам усім.

Операційні, морги, місця злочинів, кухні хрущівок, берег моря, лінія фронту чи підвіконня з краєвидом на весняну грозу — комусь звичні, комусь не дуже локації, куди приводить нас автор.

На тлі справжніх людських драм, горя, безвиході й медичних вироків дуже виразно постає життєствердна сповідь одного хірурга, сповнена любові до людей і своєї справи й делікатно присмачена лірикою і здоровим почуттям гумору.

Автор Данило Сафронов — хірург, багато років оперував потерпілих із політравмою. Він, як ніхто інший, знає, як працюють лікарі.

Бабах на всю голову (Віталій Запека)

У цій збірці воєнної прози ти прочитаєш про перші чоловічі сльози, справжнє кохання, бувальщини та натуралістичні нариси з окопів Донеччини, оповідь про перші дні повномасштабного вторгнення.

Автор не боїться бути відвертим, він з притаманною щирістю досліджує, як у непростих обставинах українці зберігають людяність. Розповідає про досвід російсько-української війни та про нашу безмежну жагу до життя і свободи.

Зірки й кістки (Ірина Грабовська)

Ця книга є першою частиною трилогії Замок із кришталю. Книга переносить у світ, осяяний священним світлом Зірок, який уже кілька років роздирає війна. Князівство крилатих, Ретон, опиняється в епіцентрі конфлікту могутніх людських держав. На плечі юного княжича Янна лягає важкий обов’язок: відновити спадкове право, встановити мир на рідній землі та припинити винищення одноплемінників.

Складно вижити у світі, де на полі бою повстають мертві, а живі керують монстрами. У цьому фентезі не існує простих рішень, але є місце для правди, епічних битв і кохання!

Дитяча література

Мої вимушені канікули (Катерина Єгорушкіна)

Діти завжди радіють канікулам, адже вони можуть відпочити, цей час сповнений пригодами. Але не цього разу: канікули вимушені, спричинені війною.

Разом із батьками й меншим братиком дівчинка Віра переїжджає у підвал своєї багатоповерхівки, ховаючись від обстрілів. Сім’я намагається пристосуватися до нової реальності, наприклад, топити сніг, коли зникає вода.

У книзі Катерини Єгорушкіної ти прочитаєш не тільки щемку історію Віри, а й поради й заспокійливі практики від психологині Світлани Ройз.

Книги допомагають нам дізнаватися про різні ситуації та аналізувати прочитане. Раніше ми розповідали про книги, які розвивають критичне мислення.

