Что подарить малышам на Новый год?

Скоро Новый год и Рождество! А праздники — это всегда ожидание чуда и подарки для малышей. Каждый ребенок мечтает о чем-то особенном и возлагает свои надежды на Святого Николая, Санту или другого персонажа. Но услышать желание ребенка, и самое главное — исполнить его — это уже наша задача.

А если ребенок мечтает о новой игрушке, выбор усложняется. Поэтому путеводитель по выбору подарка для ребенка тебе пригодится.

Что выбрать под елку в магазине игрушек?

Магазины детских игрушек приготовили столько всего! Если посмотреть новогодние акции от Будинок Іграшок — можно удивиться, сколько там всего разного! Если нет четкого представления, что же замотать в яркую бумагу и спрятать под елкой, выбирай из проверенных вариантов:

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Интерактивный робот. Вот уже подарок так подарок! Такие работы бывают очень разными, но самый лучший вариант — тот, который может стать другом. Последние модели могут считывать движения, жесты и слова, а в ответ выдавать эмоции, смешное выражение “лица” и всяческие фразы. Настольная игра. Если твой ребенок фанат “настолок”, Новый год — лучшее время, чтобы подарить хорошую игру. А ведь хорошие игры стоят немало. Но всегда можно найти аналоги всемирно известных игр от украинских производителей. Это может быть Монополия, настольный Майнкрафт, развивающие, логические игры и даже головоломки. 3D-ручка. Когда дома подрастает молодой дизайнер или архитектор, выбор один — трехмерная ручка. С ее помощью можно создавать игрушки, модели, украшения и многое другое. И мальчик, и девочка обязательно обрадуются такому подарку, ведь он о современном творчестве. Мягкие игрушки. Если ребенок еще маловат для интерактивных роботов и 3D-ручек, он обрадуется новому другу из мягкой ткани. Это может быть акула, единорог, динозавр, котенок или собачка, авокадо, аксолотль, зайчик (кстати, символ года) и не только. Телескоп, микроскоп, бинокль или калейдоскоп. Твой малыш интересуется оптическими явлениями и старается познать этот мир с помощью глаз? Выбор очевиден — дари то, с чего ребенок от любопытства не сведет глаза (и это в прямом смысле). Мобиль. А это уже подарок для младенца. Пусть ребенок еще не понимает, что вокруг праздник и время подарков, его все равно нужно порадовать. А в возрасте до полугода — это лучший презент, который успокоит младенца и подарит ему радость.

И это далеко не все идеи подарков. Классикой остаются конструкторы LEGO или наборы для творчества, фокусов или рисования. Выбирай с душой и вниманием, и тогда сердце ребенка радостно забьется от магии новогоднего чуда!

Если твоя жена, сестра или подруга ждет малыша, а ты хочешь преподнести ей приятный сюрприз, мы рассказываем, что подарить беременной — подарки, которые точно пригодятся и будут полезны.