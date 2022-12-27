Что подарить малышам на Новый год?

Скоро Новый год и Рождество! А праздники — это всегда ожидание чуда и подарки для малышей. Каждый ребенок мечтает о чем-то особенном и возлагает свои надежды на Святого Николая, Санту или другого персонажа. Но услышать желание ребенка, и самое главное — исполнить его — это уже наша задача.
А если ребенок мечтает о новой игрушке, выбор усложняется. Поэтому путеводитель по выбору подарка для ребенка тебе пригодится.
Магазины детских игрушек приготовили столько всего! Если посмотреть новогодние акции от Будинок Іграшок — можно удивиться, сколько там всего разного! Если нет четкого представления, что же замотать в яркую бумагу и спрятать под елкой, выбирай из проверенных вариантов:
И это далеко не все идеи подарков. Классикой остаются конструкторы LEGO или наборы для творчества, фокусов или рисования. Выбирай с душой и вниманием, и тогда сердце ребенка радостно забьется от магии новогоднего чуда!
Если твоя жена, сестра или подруга ждет малыша, а ты хочешь преподнести ей приятный сюрприз, мы рассказываем, что подарить беременной — подарки, которые точно пригодятся и будут полезны.
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