Що подарувати малечі на Новий рік?

Незабаром Новий рік та Різдво! А свята — це завжди очікування дива і подарунки для малечі. Кожна дитина мріє про щось особливе та покладає свої сподівання на Святого Миколая, Санту чи іншого персонажа. Та почути бажання дитини, і найголовніше — виконати його — це вже наше завдання.

А якщо дитина мріє про нову іграшку, вибір ускладнюється. Тому путівник по вибору подарунка для дитини стане тобі у пригоді.

Що вибрати під ялинку в магазині іграшок?

Магазини дитячих іграшок приготували стільки всього! Якщо переглянути новорічні акції від Будинок Іграшок — можна здивуватись, скільки там усього різноманітного! Якщо немає чіткого уявлення, що ж саме загорнути в яскравий папір та сховати під ялинкою, вибирай із перевірених варіантів:

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Інтерактивний робот. Оце вже подарунок так подарунок! Такі роботи бувають дуже різними, але найкращий варіант — той, що може стати другом. Останні моделі можуть зчитувати рухи, жести та слова, а у відповідь видавати емоції, смішний вираз “обличчя” та усілякі фрази. Настільна гра. Якщо твоя дитина фанат “настілок”, Новий рік — найкращий час, щоб подарувати гарну гру. Адже хороші ігри коштують немало. Та завжди можна знайти аналоги всесвітньо відомих ігор від українських виробників. Це може бути Монополія, настільний Майнкрафт, розвиваючі, логічні ігри та навіть головоломки. 3D-ручка. Коли вдома підростає юний дизайнер або архітектор, вибір один — тримірна ручка. З її допомогою можна створювати іграшки, моделі, прикраси та ще багато іншого. І хлопчик, і дівчинка обов’язково зрадіють такому подарунку, адже він про сучасну творчість. М’які іграшки. Якщо дитина ще замаленька для інтерактивних роботів та 3D-ручок, вона зрадіє новому другу з м’якої тканини. Це може бути акула, єдиноріг, динозавр, кошеня чи песик, авокадо, аксолотль, зайчик (до речі, символ року) і не тільки. Телескоп, мікроскоп, бінокль або калейдоскоп. Твоя малеча цікавиться оптичними явищами та намагається пізнати світ за допомогою очей? Вибір очевидний — даруй те, з чого дитина від цікавості не зведе очі (і це у прямому сенсі). Мобіль. А це вже подарунок для немовляти. Нехай дитина ще не розуміє, що навколо свято та час подарунків, її все одно потрібно потішити. А у віці до півроку — це найкращий презент, який заспокоїть немовлятко та подарує йому радість.

І це далеко не всі ідеї подарунків. Класикою залишаються конструктори LEGO або набори — для творчості, фокусів чи малювання. Вибирай із душею та увагою, і тоді серце дитини радісно заб’ється від магії новорічного дива!

А якщо твоя дружина, сестра або подруга при надії, а ти хочеш зробити їм приємний сюрприз, ми розповідаємо, що подарувати вагітній — подарунки, які точно знадобляться і будуть корисними.