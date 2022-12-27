Що подарувати малечі на Новий рік?

Незабаром Новий рік та Різдво! А свята — це завжди очікування дива і подарунки для малечі. Кожна дитина мріє про щось особливе та покладає свої сподівання на Святого Миколая, Санту чи іншого персонажа. Та почути бажання дитини, і найголовніше — виконати його — це вже наше завдання.
А якщо дитина мріє про нову іграшку, вибір ускладнюється. Тому путівник по вибору подарунка для дитини стане тобі у пригоді.
Магазини дитячих іграшок приготували стільки всього! Якщо переглянути новорічні акції від Будинок Іграшок — можна здивуватись, скільки там усього різноманітного! Якщо немає чіткого уявлення, що ж саме загорнути в яскравий папір та сховати під ялинкою, вибирай із перевірених варіантів:
І це далеко не всі ідеї подарунків. Класикою залишаються конструктори LEGO або набори — для творчості, фокусів чи малювання. Вибирай із душею та увагою, і тоді серце дитини радісно заб’ється від магії новорічного дива!
А якщо твоя дружина, сестра або подруга при надії, а ти хочеш зробити їм приємний сюрприз, ми розповідаємо, що подарувати вагітній — подарунки, які точно знадобляться і будуть корисними.
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