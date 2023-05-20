Не университетом одним! Что посмотреть в Черновцах: интересные парки, соборы и достопримечательности

Черновцы — город с европейским шармом, украинским характером и невероятными улочками. Сколько раз ты бы не приезжал(-а) в Черновцы, всегда будешь открывать этот город для себя по-новому.
Что посмотреть в Черновцах — читай в материале.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Фотограф Київ (@pronto87)
Допис, поширений Фотограф Київ (@pronto87)
Если ты думаешь о местах, которые стоит посетить в Черновцах, то однозначно стоит увидеть здешнее сердце любви. В парке имени Шевченко расположено романтическое городское украшение. На памятнике висит табличка с надписью Это сердце я посвятил любимой и всем влюбленным мира.
А если ты любишь растения и цветы, обязательно посети тамошний ботанический сад. Кстати, именно в Черновцах есть один из старейших в Украине ботанических садов. Расположен он на улице Федьковича, 11. Известно, что первые саженцы высадили в саду еще в 1877 году.
Кроме этого, стоит увидеть своими глазами единственный в мире памятник Черному квадрату Малевича. Его придумал и воплотил в жизнь местный художник Анатолий Федирко, который является большим поклонником творчества Казимира Малевича. Памятник ты сможешь увидеть на площади Филармонии.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алина Толграссес (@alina.tallgrasses)
Допис, поширений Алина Толграссес (@alina.tallgrasses)
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