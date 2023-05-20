Не университетом одним! Что посмотреть в Черновцах: интересные парки, соборы и достопримечательности

Черновцы — город с европейским шармом, украинским характером и невероятными улочками. Сколько раз ты бы не приезжал(-а) в Черновцы, всегда будешь открывать этот город для себя по-новому.

Что посмотреть в Черновцах — читай в материале.

Что посмотреть в Черновцах: парки и площади

Парк имени Юрия Федьковича. Недалеко от главного корпуса Черновицкого национального университета есть парк имени Юрия Федьковича. В городе его называют образцом садово-паркового искусства. Как известно, парк засадили во время правления императора Франца Иосифа. На сегодняшний день он очень большой и служит отличным местом для отдыха. Театральная площадь. Посмотрев на красоту бывшей резиденции и парка, можно смело двигаться в одну из главных, цветущих площадей. Площадь Турецкого колодца. Недавно ее переименовали в пл. Пресвятой Марии. На площади находится самый древний на территории Буковины колодец, построенный турками. Центральная площадь. Это главная площадь Черновцов. Вся политическая жизнь бурлила здесь, и именно на ней есть ратуша. Улица Ольги Кобылянской. Ее считают главной пешеходной улицей Буковины. Это место является самым сердцем Черновцов, ведь там полно магазинов, уютных кафе, ресторанов, сувенирных лавок. Братья-близнецы. С площади Театральной сразу видно два интересных здания, похожих, как две капли воды. В народе они получили неординарное название дома-близнецы, ведь очень похожи между собой.

Достопримечательности Черновцов: музеи и соборы

Краеведческий музей. Если ты давно хочешь познакомиться с Буковиной, почувствовать дух прошлого, узнать ее историю, это место точно для тебя. Музей расположен на улице Кобылянской. Кафедральный собор Святого Духа. Собор был построен по проекту австрийского архитектора А. Ролля. Уже более 150 лет он выступает одним из главных украшений города. Черновицкий скансен. Недалеко от города находится Черновицкий областной музей архитектуры и быта. На его территории воспроизведены все особенности края, перевезены буковинские поселения 19 — начала 20 века.

Куда пойти в Черновцах

Если ты думаешь о местах, которые стоит посетить в Черновцах, то однозначно стоит увидеть здешнее сердце любви. В парке имени Шевченко расположено романтическое городское украшение. На памятнике висит табличка с надписью Это сердце я посвятил любимой и всем влюбленным мира.

А если ты любишь растения и цветы, обязательно посети тамошний ботанический сад. Кстати, именно в Черновцах есть один из старейших в Украине ботанических садов. Расположен он на улице Федьковича, 11. Известно, что первые саженцы высадили в саду еще в 1877 году.

Кроме этого, стоит увидеть своими глазами единственный в мире памятник Черному квадрату Малевича. Его придумал и воплотил в жизнь местный художник Анатолий Федирко, который является большим поклонником творчества Казимира Малевича. Памятник ты сможешь увидеть на площади Филармонии.

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