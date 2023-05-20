Не університетом єдиним! Що подивитися в Чернівцях: цікаві парки, собори та визначні місця

Чернівці — місто з європейським шармом, українським характером та неймовірними вуличками. Скільки разів ти б не приїжджав(-ла) в Чернівці, завжди будеш відкривати це місто для себе по-новому.
Що подивитися в Чернівцях — читай в матеріалі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Фотограф Київ (@pronto87)
Допис, поширений Фотограф Київ (@pronto87)
Якщо ти думаєш про місця, які варто відвідати у Чернівцях, то однозначно варто побачити тутешнє серце кохання. У парку імені Шевченка розташована романтична міська прикраса. На пам’ятнику висить табличка із написом Це серце я присвятив коханiй i всiм закоханим свiту.
А якщо ти любиш рослини та квіти, обов’язково завітай у тамтешній ботанічний сад. До речі, саме в Чернівцях — один із найстаріших в Україні ботанічних садів. Він розташований на вулиці Федьковича, 11. Відомо, що перші саджанці висадили в саду ще в 1877 році.
Крім цього, варто побачити на власні очі єдиний у світі пам’ятник Чорному квадрату Малевича. Його придумав та втілив у життя місцевий митець Анатолій Федірко, який є великим шанувальником творчості Казимира Малевича. Пам’ятник ти зможеш побачити на площі Філармонії.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алина Толграссес (@alina.tallgrasses)
Допис, поширений Алина Толграссес (@alina.tallgrasses)
Читай, що подивитись у Львові та які головні пам’ятки обов’язково варто відвідати.
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