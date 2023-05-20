Не університетом єдиним! Що подивитися в Чернівцях: цікаві парки, собори та визначні місця

Чернівці — місто з європейським шармом, українським характером та неймовірними вуличками. Скільки разів ти б не приїжджав(-ла) в Чернівці, завжди будеш відкривати це місто для себе по-новому.

Що подивитися в Чернівцях — читай в матеріалі.

Що подивитися в Чернівцях: парки та площі

Парк імені Юрія Федьковича. Неподалік головного корпусу Чернівецького національного університету є парк імені Юрія Федьковича. У місті його називають зразком садово-паркового мистецтва. Як відомо, парк засадили за правління імператора Франца Йосифа. На сьогодні він є дуже великим й служить чудовим місцем для відпочинку. Театральна площа. Подивившись на красу колишньої резиденції та парку, можна сміливо рухатися до однієї з головних, квітучих площ. Площа Турецька криниця. Нещодавно її перейменували на пл. Пресвятої Марії. На площі знаходиться найдавніший на території Буковини колодязь, який був споруджений турками. Центральна площа. Це — головна площа Чернівців. Все політичне життя вирувало тут, і саме на ній є ратуша. Вулиця Ольги Кобилянської. Її вважають головною пішохідною вулицею Буковини. Це місце є самісіньким серцем Чернівців, адже там повно затишних кав’ярень, ресторанів, сувенірних крамниць. Брати-близнюки. З площі Театральної одразу видно дві цікаві будівлі, які схожі, як дві краплі води. У народі вони отримали неординарну назву будинки-близнюки, адже дуже схожі між собою.

Пам’ятки Чернівці: музеї та собори

Краєзнавчий музей. Якщо ти давно хочеш познайомитися із Буковиною, відчути дух минувшини, дізнатися її історію, то це місце точно для тебе. Музей розташований на вулиці Кобилянської. Кафедральний собор Святого Духа. Собор побудували за проектом австрійського архітектора А. Ролля. Вже понад 150 років він є однією із головних окрас міста. Чернівецький скансен. Неподалік міста є Чернівецький обласний музей архітектури та побуту. На його території відтворено всі особливості краю, перевезені буковинські поселення 19 – початку 20 століття.

Куди піти у Чернівцях

Якщо ти думаєш про місця, які варто відвідати у Чернівцях, то однозначно варто побачити тутешнє серце кохання. У парку імені Шевченка розташована романтична міська прикраса. На пам’ятнику висить табличка із написом Це серце я присвятив коханiй i всiм закоханим свiту.

А якщо ти любиш рослини та квіти, обов’язково завітай у тамтешній ботанічний сад. До речі, саме в Чернівцях — один із найстаріших в Україні ботанічних садів. Він розташований на вулиці Федьковича, 11. Відомо, що перші саджанці висадили в саду ще в 1877 році.

Крім цього, варто побачити на власні очі єдиний у світі пам’ятник Чорному квадрату Малевича. Його придумав та втілив у життя місцевий митець Анатолій Федірко, який є великим шанувальником творчості Казимира Малевича. Пам’ятник ти зможеш побачити на площі Філармонії.

Читай, що подивитись у Львові та які головні пам’ятки обов’язково варто відвідати.

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