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Температура моря +9C! Почему вода в Одесской области летом становится ледяной

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 июля 2025, 13:00
Температура моря +9C! Почему вода в Одесской области летом становится ледяной
Фото Unsplash

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