Температура моря +9C! Почему вода в Одесской области летом становится ледяной

Приезжаешь на море, а вода, как назло, ледяная? В такой ситуации несколько дней назад оказались отдыхающие в Черноморске Одесской области. Туристы сообщали, что температура в Черном море опустилась до 9-10 ° C — настоящий лед!

Местные жители уже привыкли к этому, ведь такие явления нормальны для морских вод. Однако для туристов это часто становится неприятной новостью. Почему вода вдруг может стать ледяной, — объяснил Портал Чорноморська.

Что такое апвелинг и почему из-за него невозможно плавать в море

Иногда в летние месяцы у побережья Черного моря можно наблюдать внезапное понижение температуры морской воды. Это явление называется апвелинг. Особенность в том, что глубинные морские воды поднимаются на поверхность.

Прибрежный апвеллинг может возникнуть из-за ветра, который дует с суши под определенным углом и отгоняет массу воды с поверхности. Впоследствии на ее место поднимаются более холодные глубинные воды.

Прибрежный апвелинг в Черном море длится преимущественно от двух до 10 дней. Температура воды колеблется от 3 до 9°C.

В Черноморске и Одессе апвеллинг возникает из-за северо-западного ветра. Пик этого явления приходится на разгар сезона отпусков — июль и август.

В Черноморске и Одессе апвеллинг возникает из-за северо-западного ветра. Пик этого явления приходится на разгар сезона отпусков — июль и август.

Синоптик Наталья Диденко добавляет, что апвелинг становится причиной не только низкой температуры воды, но и специфического запаха органики.

— И это не потому, что вода цветет, а именно потому, что глубокие воды выносят на поверхность биоэлементы, способствующие росту фитопланктона, — объясняет она.

Апвелинг является положительным явлением для экологии, ведь обогащает воду кислородом и питательными веществами.

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