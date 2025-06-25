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Температура воды в Черном море на июль — лучшие дни, чтобы идти на пляж

Анастасия Жиденко, редактор сайта 25 июня 2025, 15:45
Температура воды в Черном море на июль
Фото Pexels

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