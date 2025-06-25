Температура воды в Черном море на июль — лучшие дни, чтобы идти на пляж

Как только ступаешь на горячий песок Ланжерона или Аркадии — кажется, будто мир остановился, чтобы дать тебе шанс наконец-то отдохнуть.

Черное море в июле 2025 — настоящее наслаждение: освежает после жары и обнимает каждого, как теплый шелк. Однако стоит заранее узнать, когда именно следует нырять в воду. И мы уже собрали для тебя все самое важное! Поэтому читай, какой будет температура воды в Черном море в июле.

Температура воды в Черном море на июль

По данным seatemperature.net, средняя температура воды в море Одессы в июле составляет около 24,7°C, что является почти идеальным показателем для купания. Такая температура позволяет находиться в воде длительное время, не ощущая холода или перегрева — особенно в жаркие дни.

В первой половине месяца вода обычно прогревается до 24°C, а ближе к концу июля может достигать 25°C и выше. По наблюдениям последних лет, максимальная температура воды в июле достигала 29°C. Именно такие дни обычно приходятся на середину или конец месяца.

Для сравнения: в 2024 году средний показатель составлял 26,6°C, а самая теплая вода была зафиксирована 18 июля — 29,3°C. Однако даже в прохладные дни температура редко опускается ниже 20°C.

Стоит ли купаться в Черном море Одессы в июле

Июль считается одним из самых благоприятных месяцев для отдыха на море в Одессе. Температура воды стабильная, волны преимущественно ласковые, а солнце прогревает пляж с самого утра. Наиболее комфортные условия для купания продолжаются с начала июля по август, в среднем — до 67 дней в году, когда море дарит истинное наслаждение.

Однако после шторма или сильного ветра температура воды может временно снижаться — это обычное явление для Одессы, особенно в начале месяца. Но такие колебания кратковременные. И уже через день-два вода снова возвращается к комфортной температуре.

Поэтому, если ты мечтал (-а) об отпуске с утренними купаниями, солнечными ваннами и прохладными вечерами на берегу Черного моря — июль в Одессе именно для тебя.

К тому же, ознакомься прямо сейчас с тем, какой будет погода в Одессе в июле 2025.

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