Температура води в Чорному морі на липень — найкращі дні, щоб йти на пляж

Тільки-но ступаєш на гарячий пісок Ланжерона чи Аркадії — здається, ніби світ зупинився, щоб дати тобі шанс нарешті відпочити.

Чорне море в липні 2025 — справжня насолода: освіжає після спеки та обіймає кожного, мов теплий шовк. Проте варто наперед дізнатися, коли саме слід пірнати у воду. І ми вже зібрали для тебе все найважливіше! Тож читай, якою буде температура води в Чорному морі в липні.

Температура води в Чорному морі на липень

За даними seatemperature.net, середня температура води в морі Одеси в липні становить близько 24,7°C, що є майже ідеальним показником для купання. Така температура дозволяє перебувати у воді тривалий час, не відчуваючи холоду або перегріву — особливо у спекотні дні.

У першій половині місяця вода зазвичай прогрівається до 24°C, а ближче до кінця липня може досягати 25°C і вище. За спостереженнями останніх років, максимальна температура води в липні сягала 29°C. Саме такі дні зазвичай припадають на середину або кінець місяця.

Для порівняння: у 2024 році середній показник становив 26,6°C, а найтепліша вода була зафіксована 18 липня — 29,3°C. Проте навіть у прохолодні дні температура рідко опускається нижче 20°C.

Чи варто купатися в Чорному морі Одеси в липні

Липень вважається одним із найсприятливіших місяців для відпочинку на морі в Одесі. Температура води стабільна, хвилі переважно лагідні, а сонце прогріває пляж з самого ранку. Найбільш комфортні умови для купання тривають з початку липня до серпня, в середньому — до 67 днів на рік, коли море дарує справжню насолоду.

Проте після шторму або сильного вітру температура води може тимчасово знижуватись — це звичне явище для Одеси, особливо на початку місяця. Але такі коливання короткочасні. І вже за день-два вода знову повертається до комфортної температури.

Тож, якщо ти мріяв (-ла) про відпустку з ранковими купаннями, сонячними ваннами й прохолодними вечорами на березі Чорного моря — липень в Одесі саме для тебе.

До того ж, ознайомся просто зараз з тим, якою буде погода в Одесі в липні 2025.

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