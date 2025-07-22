Температура моря +9C! Чому вода на Одещині влітку стає крижаною

Приїжджаєш на море, а вода, як на зло, крижана? У такій ситуації кілька днів тому опинилися відпочивальники у Чорноморську на Одещині. Туристи повідомляли, що температура в Чорному морі опустилася до 9-10°C — справжній лід!

Місцеві жителі вже звикли до цього, адже такі явища є нормальними для морських вод. Проте для туристів це часто стає неприємною новиною. Чому вода раптом може стати крижаною — пояснив Портал Чорноморська.

Що таке апвелінг та чому через нього неможливо плавати в морі

Іноді в літні місяці біля узбережжя Чорного моря можна спостерігати раптове зниження температури морської води. Це явище називається апвелінг. Особливість в тому, що глибинні морські води підіймаються на поверхню.

Прибережний апвелінг може виникнути через вітер, який дме з суші під певним кутом та відганяє масу води з поверхні. Згодом на її місце підіймаються більш прохолодні глибинні води.

Прибережний апвелінг в Чорному морі триває переважно від двох до 10 діб. Температура води коливається від 3°C до 9°C.

У Чорноморську й Одесі апвелінг виникає через північно-західний вітер. Пік цього явища припадає на розпал сезону відпусток — липень та серпень.

Синоптикиня Наталія Діденко додає, що апвелінг стає причиною не лише низької температури води, а й специфічного запаху органіки.

— І це не тому, що вода цвіте, а саме тому, що глибокі води виносять на поверхню біоелементи, які сприяють росту фітопланктону, — пояснює вона.

Апвелінг є позитивним явищем для екології, адже збагачує воду киснем і поживними речовинами.

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