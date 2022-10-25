Иоанна Златоуста и Рождественский пост: церковные праздники в ноябре 2022

Последний месяц осени несет, наверное, самое большое количество церковных праздников! Чтобы удачно спланировать месяц, о важных датах нужно знать заранее. Какие церковные праздники в ноябре 2022 — смотри в нашем календаре.

Церковные праздники в ноябре 2022

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери. В этот день ей молятся о помощи, здоровье и благополучии в семье.

— день Казанской иконы Божией Матери. В этот день ей молятся о помощи, здоровье и благополучии в семье. 5 ноября — Дмитровская родительская суббота. Этот день считается поминальным.

— Дмитровская родительская суббота. Этот день считается поминальным. 6 ноября — Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.

— Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость. 8 ноября — день великомученика Димитрия Солунского.

— день великомученика Димитрия Солунского. 9 ноября — день преподобного Нестора Летописца Печерского. В этот день в Украине также отмечают день украинской письменности и языка.

— день преподобного Нестора Летописца Печерского. В этот день в Украине также отмечают день украинской письменности и языка. 10 ноября — день мученицы Параскевы. День преподобного Иова. В этот день принято молиться о благополучии и замужестве. Иконы украшают целебными травами.

— день мученицы Параскевы. День преподобного Иова. В этот день принято молиться о благополучии и замужестве. Иконы украшают целебными травами. 19 ноября — Михайловская поминальная суббота.

— Михайловская поминальная суббота. 21 ноября — день собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных.

— день собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных. 26 ноября — день Святого Иоанна Златоуста. В этот день следует молиться и запрещено злословить.

— день Святого Иоанна Златоуста. В этот день следует молиться и запрещено злословить. 28 ноября — начало Рождественского поста. День преподобного Паисия Величковского.

— начало Рождественского поста. День преподобного Паисия Величковского. 29 ноября — день Святого апостола и евангелиста Матвея.

Посты в ноябре 2022

Однодневные посты традиционно будут каждую среду и пятницу месяца — 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 ноября.

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В конце ноября начинается Рождественский пост (Филиппов), который продлится с 28 ноября по 6 января 2023 года. Его считают строгим.

Во время строгого поста нельзя есть мясные и молочные продукты. Есть ограничения и по употреблению рыбы и обработанной пищи. Основными продуктами питания являются овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы, крупы, семена, орехи, мука, хлеб, мед, сухофрукты, масло.

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