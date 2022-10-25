Иоанна Златоуста и Рождественский пост: церковные праздники в ноябре 2022

Последний месяц осени несет, наверное, самое большое количество церковных праздников! Чтобы удачно спланировать месяц, о важных датах нужно знать заранее. Какие церковные праздники в ноябре 2022 — смотри в нашем календаре.
Однодневные посты традиционно будут каждую среду и пятницу месяца — 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 ноября.
В конце ноября начинается Рождественский пост (Филиппов), который продлится с 28 ноября по 6 января 2023 года. Его считают строгим.
Во время строгого поста нельзя есть мясные и молочные продукты. Есть ограничения и по употреблению рыбы и обработанной пищи. Основными продуктами питания являются овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы, крупы, семена, орехи, мука, хлеб, мед, сухофрукты, масло.
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