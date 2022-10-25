Іоанна Золотоуста та Різдвяний піст: церковні свята в листопаді 2022

Останній місяць осені несе, певно, найбільшу кількість церковних свят! Щоб вдало спланувати місяць, про важливі дати потрібно знати заздалегідь. Які є церковні свята у листопаді 2022 — дивись у нашому календарі.

Церковні свята в листопаді 2022

4 листопада — день Казанської ікони Божої Матері. У цей день їй моляться про допомогу, здоров’я та благополуччя в родині.

— день Казанської ікони Божої Матері. У цей день їй моляться про допомогу, здоров’я та благополуччя в родині. 5 листопада — Дмитрівська батьківська субота. Цей день вважають поминальним.

— Дмитрівська батьківська субота. Цей день вважають поминальним. 6 листопада — Сімферопольської ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість.

— Сімферопольської ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість. 8 листопада — день великомученика Димитрія Солунського.

— день великомученика Димитрія Солунського. 9 листопада — день преподобного Нестора Літописця Печерського. Цього дня в Україні також відзначають день української писемності та мови.

— день преподобного Нестора Літописця Печерського. Цього дня в Україні також відзначають день української писемності та мови. 10 листопада — день мучениці Параскеви. День преподобного Йова. У цей день заведено молитися про благополуччя і заміжжя. Ікони прикрашають цілющими травами.

— день мучениці Параскеви. День преподобного Йова. У цей день заведено молитися про благополуччя і заміжжя. Ікони прикрашають цілющими травами. 19 листопада — Михайлівська поминальна субота.

— Михайлівська поминальна субота. 21 листопада — день собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

— день собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. 26 листопада — день Святого Іоанна Золотоуста. У цей день потрібно молитися та заборонено лихословити.

— день Святого Іоанна Золотоуста. У цей день потрібно молитися та заборонено лихословити. 28 листопада — початок Різдвяного посту. День преподобного Паїсія Величковського.

— початок Різдвяного посту. День преподобного Паїсія Величковського. 29 листопада — день Святого апостола та євангеліста Матвія.

Пости у листопаді 2022

Одноденні пости традиційно будуть кожну середу і п’ятницю місяця — 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 листопада.

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Наприкінці листопада розпочинається Різдвяний піст (Пилипів), який триватиме з 28 листопада по 6 січня 2023 року. Його вважають суворим.

Під час суворого посту не можна вживати м’ясні та молочні продукти. Є обмеження і з уживання риби та обробленої їжі. Основними продуктами харчування є: овочі, фрукти, зелень, ягоди, гриби, крупи, насіння, горіхи, борошно, хліб, мед, сухофрукти, олія.

Раніше ми розповідали, чи доречні свята під час війни.

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