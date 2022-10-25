Іоанна Золотоуста та Різдвяний піст: церковні свята в листопаді 2022

Останній місяць осені несе, певно, найбільшу кількість церковних свят! Щоб вдало спланувати місяць, про важливі дати потрібно знати заздалегідь. Які є церковні свята у листопаді 2022 — дивись у нашому календарі.
Одноденні пости традиційно будуть кожну середу і п’ятницю місяця — 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 листопада.
Наприкінці листопада розпочинається Різдвяний піст (Пилипів), який триватиме з 28 листопада по 6 січня 2023 року. Його вважають суворим.
Під час суворого посту не можна вживати м’ясні та молочні продукти. Є обмеження і з уживання риби та обробленої їжі. Основними продуктами харчування є: овочі, фрукти, зелень, ягоди, гриби, крупи, насіння, горіхи, борошно, хліб, мед, сухофрукти, олія.
Раніше ми розповідали, чи доречні свята під час війни.
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