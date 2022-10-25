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Іоанна Золотоуста та Різдвяний піст: церковні свята в листопаді 2022

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 25 Жовтня 2022, 07:30
Церковні свята в листопаді 2022 — календар
Фото: Pexels

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