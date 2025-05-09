День города Хуст 2025: как будут отмечать и что предусматривает программа

Фото Facebook День города Хуст 2025 будут отмечать 11-12 мая. Населённому пункту исполняется 935 лет. По случаю юбилея запланирована большая праздничная программа. Читай о программе мероприятий ко Дню города Хуст 2025 и что известно о населенном пункте. День города Хуст 2025: программа и мероприятия Хустский городской совет официально объявил программу праздника. Они сообщили, что во время мероприятий Благотворительным фондом Лайф будет организована поддержка 72-го батальона территориальной обороны. 10 мая 2025 года запланированы следующие мероприятия: утренняя зарядка для жителей и гостей громады; детско-юношеские соревнования; программа ко Дню города на Майдане Независимости. Во время нее на лекции будут проводить аукцион, розыгрыш и действовать благотворительная ярмарка; спектакль-мюзикл Гуцулка Ксеня. 11 мая 2025 года запланированы: выставка рисунков учеников школ искусств; развлекательная программа для детей; благотворительное мероприятие для молодежи. Кроме этого в эти выходные в Хустском краеведческом музее будет день открытых дверей. Будут проводить экскурсии для гостей и жителей города.Детальнее ознакомиться с программой можно с помощью брошюры от Хустского городского совета. Также здесь можно найти карту локаций и детальное расписание. Фото: Facebook Читать по теме Сказочник из Закарпатья: как местные легенды, древности и сказки объединяют село Горинчово В сердце Карпат, в Горинчеве, сказочник Владимир Петришко создал пространство, где оживают легенды и традиции Закарпатья. История города Хуст Хуст — это красивый город в Закарпатской области. Рядом можно наблюдать слияние рек Рика и Тиса. Первое письменное упоминание о городе датируется 1329 годом, но археологические данные свидетельствуют, что поселение существовало еще раньше. В городе есть Хустский замок, построенный в конце 13 века. Сейчас от него остались руины, но это место очень привлекает туристов. Также в местности есть много старинных храмов. Природа здесь тоже очень красивая, в частности, известна долина нарциссов — это уникальный ботанический заповедник, где каждую весну цветут дикие горные нарциссы. В целом город окружен горами, лесами, виноградниками и реками, и это делает его привлекательным для зеленого туризма. В Закарпатской области много красивых мест и городов. Читай, куда поехать в Закарпатье.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Закарпатье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter