День города Хуст 2025: как будут отмечать и что предусматривает программа

День города Хуст 2025 будут отмечать 11-12 мая. Населённому пункту исполняется 935 лет. По случаю юбилея запланирована большая праздничная программа.

Читай о программе мероприятий ко Дню города Хуст 2025 и что известно о населенном пункте.

День города Хуст 2025: программа и мероприятия

Хустский городской совет официально объявил программу праздника. Они сообщили, что во время мероприятий Благотворительным фондом Лайф будет организована поддержка 72-го батальона территориальной обороны.

10 мая 2025 года запланированы следующие мероприятия:

утренняя зарядка для жителей и гостей громады;

детско-юношеские соревнования;

программа ко Дню города на Майдане Независимости. Во время нее на лекции будут проводить аукцион, розыгрыш и действовать благотворительная ярмарка;

спектакль-мюзикл Гуцулка Ксеня.

11 мая 2025 года запланированы:

выставка рисунков учеников школ искусств;

развлекательная программа для детей;

благотворительное мероприятие для молодежи.

Кроме этого в эти выходные в Хустском краеведческом музее будет день открытых дверей. Будут проводить экскурсии для гостей и жителей города.

Детальнее ознакомиться с программой можно с помощью брошюры от Хустского городского совета. Также здесь можно найти карту локаций и детальное расписание.

История города Хуст

Хуст — это красивый город в Закарпатской области. Рядом можно наблюдать слияние рек Рика и Тиса. Первое письменное упоминание о городе датируется 1329 годом, но археологические данные свидетельствуют, что поселение существовало еще раньше.

В городе есть Хустский замок, построенный в конце 13 века. Сейчас от него остались руины, но это место очень привлекает туристов. Также в местности есть много старинных храмов.

Природа здесь тоже очень красивая, в частности, известна долина нарциссов — это уникальный ботанический заповедник, где каждую весну цветут дикие горные нарциссы. В целом город окружен горами, лесами, виноградниками и реками, и это делает его привлекательным для зеленого туризма.

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