День міста Хуст 2025: як відзначатимуть і що передбачає програма

Фото Facebook День міста Хуст 2025 відзначатимуть 11-12 травня. Населеному пункту виповняється 935 років. З нагоди ювілею запланували велику святкову програму. Читай про програму заходів до Дня міста Хуст 2025 та що відомо про населений пункт. День міста Хуст 2025: програма та заходи Хустська міська рада офіційно оголосила програму свята. Вони повідомили, що під час заходів Благодійним фондом Лайф буде організована підтримка 72-го батальйону територіальної оборони. 10 травня 2025 року заплановані такі заходи: ранкова зарядка для жителів та гостей громади; дитячо-юнацькі змагання; програма до Дня міста на Майдані Незалежності. Під час неї на лекції проводитимуть аукціон, розіграш та діятиме благодійний ярмарок.; вистава-мюзикл Гуцулка Ксеня. 11 травня 2025 року заплановані: виставка малюнків учнів шкіл мистецтв; розважальна програма для дітей; благодійний захід для молоді. Крім цього у ці вихідні у Хустському краєзнавчому музеї буде день відкритих дверей. Проводитимуть екскурсії для гостей та мешканців міста.Детальніше ознайомитися з програмою можна за допомогою брошури від Хустської міської ради. Також тут можна знайти карту локацій та детальний розклад. Фото: Facebook Читати на тему Казкар із Закарпаття: як місцеві легенди, старожитності та казки об’єднують село Горінчово У серці Карпат, у Горінчові, казкар Володимир Петришко створив простір, де оживають легенди й традиції Закарпаття. Історія міста Хуст Хуст — це красиве місто у Закарпатській області. Поруч можна спостерігати злиття річок Ріка та Тиса. Перша письмова згадка про місто датується 1329 роком, але археологічні дані свідчать, що поселення існувало ще раніше. У місті є Хустський замок, зведений наприкінці 13 сторіччя. Зараз від нього залишилися руїни, але це місце дуже приваблює туристів. Також місцевість має багато старовинних храмів. Природа тут теж дуже красива, зокрема є відома долина нарцисів — це унікальний ботанічний заповідник, де щовесни цвітуть дикі гірські нарциси. Загалом місто оточене горами, лісами, виноградниками й річками, це і робить його привабливим для зеленого туризму. Закарпатська область має багато красивих місць та міст. Читай, куди поїхати на Закарпатті. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Закарпаття Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter