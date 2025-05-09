День міста Хуст 2025: як відзначатимуть і що передбачає програма

День міста Хуст 2025 відзначатимуть 11-12 травня. Населеному пункту виповняється 935 років. З нагоди ювілею запланували велику святкову програму.

Читай про програму заходів до Дня міста Хуст 2025 та що відомо про населений пункт.

День міста Хуст 2025: програма та заходи

Хустська міська рада офіційно оголосила програму свята. Вони повідомили, що під час заходів Благодійним фондом Лайф буде організована підтримка 72-го батальйону територіальної оборони.

10 травня 2025 року заплановані такі заходи:

ранкова зарядка для жителів та гостей громади;

дитячо-юнацькі змагання;

програма до Дня міста на Майдані Незалежності. Під час неї на лекції проводитимуть аукціон, розіграш та діятиме благодійний ярмарок.;

вистава-мюзикл Гуцулка Ксеня.

11 травня 2025 року заплановані:

виставка малюнків учнів шкіл мистецтв;

розважальна програма для дітей;

благодійний захід для молоді.

Крім цього у ці вихідні у Хустському краєзнавчому музеї буде день відкритих дверей. Проводитимуть екскурсії для гостей та мешканців міста.

Детальніше ознайомитися з програмою можна за допомогою брошури від Хустської міської ради. Також тут можна знайти карту локацій та детальний розклад.

Історія міста Хуст

Хуст — це красиве місто у Закарпатській області. Поруч можна спостерігати злиття річок Ріка та Тиса. Перша письмова згадка про місто датується 1329 роком, але археологічні дані свідчать, що поселення існувало ще раніше.



У місті є Хустський замок, зведений наприкінці 13 сторіччя. Зараз від нього залишилися руїни, але це місце дуже приваблює туристів. Також місцевість має багато старовинних храмів.

Природа тут теж дуже красива, зокрема є відома долина нарцисів — це унікальний ботанічний заповідник, де щовесни цвітуть дикі гірські нарциси. Загалом місто оточене горами, лісами, виноградниками й річками, це і робить його привабливим для зеленого туризму.

Закарпатська область має багато красивих місць та міст. Читай, куди поїхати на Закарпатті.

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