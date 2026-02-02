День сурка 2026: какую весну в этом году предсказывает харьковский Тимко

Ежегодно 2 февраля наступает День сурка — забавный и одновременно символический праздник, когда судьбу весны доверяют пушистому синоптику.

По древнему поверью, если разбуженный грызун в солнечное утро видит свою тень и прячется обратно в нору — холод продержится ещё шесть недель.

А если небо пасмурное и он не пугается тени и продолжает прогулку — тепло уже на пороге.

Научных доказательств у этого прогноза не существует, но древняя традиция имеет тысячи поклонников. Что сказал сурок в 2026 году — прогноз погоды на весну в Украине в материале.

День сурка 2026: откуда взялась традиция

Традиция прогнозировать весну по поведению этого грызуна родилась в Европе: люди присматривались к поведению животных и предсказывали погоду.

Позже немецкие переселенцы привезли традицию наблюдения в США, и там День сурка стал настоящим праздником.

Самый известный в мире предсказатель — Фил из городка Панксатони — «работает» синоптиком ещё с 19 века. Посмотреть на него приезжают отовсюду сотни туристов. Конечно, Филом называют очередного потомка первого сурка.

День сурка 2026: прогноз Тимка

В Украине главным вестником весны уже более двадцати лет остаётся харьковский Тимко. О нём заботятся учёные Каразинского университета, и именно Харьковщина сделала День сурка медийным событием, которое не теряет своей популярности и во время войны.

Даже наоборот — сильные морозы лишь подогревают интерес публики. Обычно экологи используют этот день с просветительской целью, чтобы говорить о роли грызунов в степных экосистемах.

Рассказывают, что зимой они впадают в глубокую спячку, и их пробуждение символизирует приближение тепла.

В 2026 году из-за ситуации с безопасностью формат Дня сурка несколько изменился: Тимко будет прогнозировать весну дистанционно.

Семью животных решили не тревожить и не перевозить. Сегодня, 2 февраля, заведующий биологической станции университета Владимир Грубник рассказал, что сурок Тимко IV вышел из своего жилища и заметил собственную тень.

А это значит, что холодная погода задержится ещё примерно на шесть недель, а настоящего весеннего тепла следует ждать не раньше середины марта.

