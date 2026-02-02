День бабака 2026: яку весну цього року передбачає харківський Тимко

Щороку 2 лютого настає День бабака — кумедне й водночас символічне свято, коли долю весни довіряють пухнастому синоптику.

За давнім повір’ям, якщо розбуджений гризун у сонячний ранок бачить свою тінь і ховається назад у нору — холод протримається іще шість тижнів.

А якщо небо похмуре і він не лякається тіні і продовжує прогулянку — тепло вже на порозі.

Наукових доказів у цього прогнозу не існує, але давня традиція має тисячі шанувальників. Що сказав бабак у 2026 році — прогноз погоди на весну в Україні у матеріалі.

День бабака 2026: звідки взялася традиція

Традиція прогнозувати весну за поведінкою цього гризуна народилася в Європі: люди придивлялися до поведінки тварин і передбачали погоду.

Згодом німецькі переселенці привезли традицію спостереження до США, і там День бабака став справжнім святом.

Найвідоміший у світі провісник — Філ із містечка Панксатоні — “працює” синоптиком ще з 19 століття. Подивитися на нього їдуть звідусіль сотні туристів. Звісно, Філом називають чергового нащадка першого бабака.

День бабака 2026: прогноз Тимка

В Україні головним віщуном весни вже понад двадцять років лишається харківський Тимко. Ним опікуються науковці Каразінського університету, і саме Харківщина зробила День бабака медійною подією, яка не втрачає своєї популярності й під час війни.

Навіть навпаки — сильні морози лише підігрівають цікавість публіки. Зазвичай екологи використовують цей день з просвітницькою метою: розповідають про роль гризунів у степових екосистемах.

Розказують, що взимку вони впадають у глибоку сплячку, і їхнє пробудження символізує наближення тепла.

У 2026 році через безпекову ситуацію формат Дня бабака дещо змінився: Тимко прогнозуватиме весну дистанційно.

Родину тварин вирішили не турбувати й не перевозити. Сьогодні, 2 лютого, завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник розповів, що бабак Тимко IV вийшов зі своєї оселі та помітив власну тінь.

А це свідчить про те, що холодна погода затримається ще приблизно на шість тижнів, а справжнього весняного тепла слід чекати не раніше середини березня.

Читай також про Стрітення Господнє 2026: традиції і прикмети свята, яке відзначають 2 лютого.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!