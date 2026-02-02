Стиль життя Подорожі та натхнення

День бабака 2026: яку весну цього року передбачає харківський Тимко

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Лютого 2026, 11:47 2 хв.
день бабака 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь