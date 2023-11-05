Представительницы современного творчества: девять художниц, развивающих украинское искусство

В современном мире искусства роль женщин-художниц становится все более заметной и влиятельной. В частности, в Украине за последние годы появилась целая плеяда талантливых художниц, чье творчество добавляет новые оттенки в культурный пейзаж страны, особенно в такие непростые для нас времена.

Поэтому издание Wonderzine сделало подборку из девяти украинских современных художниц, с которыми мы предлагаем тебе сегодня познакомиться.

Сана Танская-Шахмурадова

Эта современная художница родом из Одессы. Сейчас девушка живет и творит в Киеве, куда она переселилась в 2020 году из Торонто. Сана рисует картины, отражающие мифологические образы и глубоко изображает исторические раны и их влияние на общество. Рисует девушка такими материалами как тушь, пастель и масляные краски.

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Ее работы из серии Военный дневник созданы из материалов, которые художница собрала в сарае ее бабушки: из мешковины, обоев, коры деревьев и картона. Этот сарай был ее убежищем и мастерской в первые месяцы широкомасштабной войны. Кстати, одна из ее картин была использована в клипе Pink Floyd и Андрея Хлывнюка — Hey Hey Rise Up.

Екатерина Лисовенко

В своих картинах Катя освещает проблемы власти, идеологии и их влияния на личность. Она также осмысливает темы насилия, войны, памяти. Одной из ее самых известных картин является Мертвые ноги не придут в НАТО, акцентирующая важность международной поддержки Украины.

Для Екатерины живопись — это способ осознать все происходящее. Это что-то вроде еще одного голоса, дополнительного языка. В этом году ее выставка Голая комната была представлена в киевской галерее The Naked Room. Сейчас Екатерина работает в Вене.

Ольга Штейн

Ольга является основательницей artist run space thesteinstudio, места, которое развивает и поддерживает сообщество художников и организует выставки современного искусства Украины. Кроме этого, девушка также ведет подкаст Hi, it’s me, Stein, который рассказывает об арт-рынке.

По мнению девушки, в ее работах ощутима упрощенная коммуникация к общению между зрителем, коллекционером и художником. 12 октября у Ольги открылась своя выставка в Лондоне под названием Part of the soil.

Екатерина Алейник

Екатерина в своих работах сочетает живопись и словесность. Она уже принимала участие в многочисленных выставках в Европе. Незадолго до начала войны, она начала работу над серией Медицинские и политические фантазии, где Екатерина изучала последствия войны на территориях, находящихся под оккупацией.

В соавторстве с куратором и исследовательницей современного искусства Наташей Чичасовой они создали артбук, который рассказывает о доме, его потере и памяти о родной местности, которая сейчас находится под российской оккупацией.

Екатерина Бучацкая

Екатерина занимается инсталляцией, скульптурой, живописью и фотографией. Эта киевская художница в интервью вспоминает, что всегда слышала в себе призвание к искусству. В своих работах художница акцентирует и таких темах, как время, уязвимость, эмоции и объекты в музейном контексте.

Накануне Евровидения-2023 Екатерина создала инсталляцию Изюм — Ливерпуль, которая раскрывает судьбы украинских беженцев, бегущих от войны железнодорожными маршрутами.

Карина Синица

Карина — художница из города Северодонецка Луганской области, которая сейчас живет в Киеве. Она участвовала в международных событиях, таких как ART COMPENSA в Литве и Украинские дни в Дании.

Военная серия, которую художница создала за три месяца до 24 февраля 2022 года отражает опыт жизни во время войны и поиск новых смыслов. По словам Карины, пока вокруг столько ужасов, фотографий насилия, которые происходят очень близко, девушке хотелось искать что-то прекрасное, то, что окружает человека ежедневно в наших городах.

Алиса Гоц

Это художница и соучредитель единственной в Украине независимой литографской мастерской Lithography30. Занимаясь литографией более десяти лет, она считает, что эта техника лучше всего отражает ее восприятие мира.

Алиса специализируется на портретах, которые изображают глубокие эмоции и внутренний мир человека. Девушка говорит, что ее работы можно воспринимать мрачными, а можно забавными.

Kinder Album

Под псевдонимом Kinder Album скрывается львовская художница, которая не раскрывает своей личности в медиа. Она работает в различных жанрах искусства, включая живопись, графику, видеоарт, скульптуру и тому подобное.

Девушка освещает темы взросления, сексуальности и личных границ. С начала широкомасштабной войны девушка опубликовала большое количество работ под названием War Album.

В своих произведениях Kinder Album также рефлексирует роль искусства в условиях войны. По словам художницы, ей творчество помогло справиться со стрессом во время войны. Она также считает, что искусство — это мощный терапевтический инструмент, которым ей посчастливилось владеть.

Ирина Максимова

Ирина, художница из Ивано-Франковска, которая до 24 февраля работала во Львове. Также определенный период девушка была в Португалии, где представляла свои работы, а вырученные средства отправляла на помощь ВСУ.

Ее творчество уже увидели не только в Европе, но и на другой стороне Земного шара. Она представила свои картины в Лондоне, Мадриде, Берлине и Лос-Анджелесе. В основе ее работ — феминизм, смелость женщин, защита животных и украинская борьба. По словам самой художницы, на ее стиль оказало влияние творчество Марии Примаченко.

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