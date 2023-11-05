Представниці сучасної творчості: дев’ять художниць, які розвивають українське мистецтво

У сучасному світі мистецтва роль жінок-художниць стає все більш помітною та впливовою. Зокрема, в Україні за останні роки з’явилася ціла плеяда талановитих художниць, чия творчість додає нові відтінки до культурного пейзажу країни, а особливо у такі непрості для нас часи.

Тож видання Wonderzine зробило добірку з дев’яти українських сучасних художниць, з якими ми пропонуємо тобі сьогодні познайомитися.

Сана Танська-Шахмурадова

Ця сучасна художниця родом з Одеси. Нині дівчина живе та творить у Києві, куди вона переселилася у 2020 році із Торонто. Сана малює картини, що відображають міфологічні образи та глибоко зображає історичні рани та їх вплив на суспільство. Малює дівчина такими матеріалами як туш, пастель та олійні фарби.

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Її роботи з серії Воєнний щоденник створені з матеріалів, які художниця зібрала у сараї її бабусі: з мішковини, шпалер, кори дерев та картону. Цей сарай був її прихистком та майстернею у перші місяці широкомасштабної війни. До речі, одна з її картин була використана у кліпі Pink Floyd та Андрія Хливнюка — Hey Hey Rise Up.

Катерина Лисовенко

У своїх картинах Катя висвітлює проблеми влади, ідеології та їхнього впливу на особистість. Вона також осмислює теми насильства, війни, пам’яті. Однією з її найвідоміших картин є Мертві ноги не прийдуть в НАТО, що акцентує на важливості міжнародної підтримки України.

Для Катерини живопис — це спосіб усвідомити усе, що відбувається. Це щось на кшталт ще одного голосу, додаткової мови. Цього року її виставка Гола кімната була представлена у київській галереї The Naked Room. Нині Катерина працює у Відні.

Ольга Штейн

Ольга є засновницею artist run space thesteinstudio, місця, яке розвиває та підтримує спільноту митців та організовує виставки сучасного мистецтва України. Окрім цього, дівчина також веде подкаст Hi, it’s me, Stein, який розповідає про арт-ринок.

На думку дівчини, у її роботах відчутна спрощена комунікація до спілкування між глядачем, колекціонером і художником. 12 жовтня в Ольги відкрилася своя виставка у Лондоні під назвою Part of the soil.

Катерина Алійник

Катерина у своїх роботах поєднує живопис і словесність. Вона вже брала участь у численних виставках в Європі. Незадовго до початку війни, вона розпочала роботу над серією Медичні й політичні фантазії, де Катерина вивчала наслідки війни на територіях, що знаходяться під окупацією.

У співавторстві з кураторкою та дослідницею сучасного мистецтва Наташею Чичасовою вони створили артбук, який розповідає про дім, його втрату і пам’ять про рідну місцевість, яка нині знаходиться під російською окупацією.

Катерина Бучацька

Катерина займається інсталяцією, скульптурою, живописом та фотографією. Ця київська художниця в інтерв’ю згадує, що завжди чула в собі покликання до мистецтва. У своїх роботах художниця акцентує та таких темах, як час, вразливість, емоції та об’єкти у музейному контексті.

Напередодні Євробачення-2023 Катерина створила інсталяцію Ізюм – Ліверпуль, яка розкриває долі українських біженців, що втікають від війни залізничними маршрутами.

Каріна Синиця

Каріна — художниця із міста Сєвєродонецька, Луганської області, яка зараз живе у Києві. Вона брала участь у міжнародних подіях, таких як ART COMPENSA у Литві та Українські дні в Данії.

Воєнна серія, яку мисткиня створила за три місяці до 24 лютого 2022 року відображає досвід життя під час війни та пошук нових сенсів. За словами Каріни, поки навколо стільки жахів, фотографій насильства, які відбуваються дуже близько, дівчині хотілося шукати щось прекрасне, те, що оточує людину щодня в наших містах.

Аліса Гоц

Це художниця й співзасновниця єдиної в Україні незалежної літографської майстерні Lithography30. Займаючись літографією понад десять років, вона вважає, що ця техніка найкраще відображає її сприйняття світу.

Аліса спеціалізується на портретах, які зображають глибокі емоції та внутрішній світ людини. Дівчина каже, що її роботи можна сприймати похмурими, а можна кумедними.

Kinder Album

Під псевдонімом Kinder Album приховується львівська художниця, що не розкриває своєї особистості у медіа. Вона працює в різноманітних жанрах мистецтва, включно з живописом, графікою, відеоартом, скульптурою тощо.

Дівчина висвітлює теми дорослішання, сексуальності та особистих меж. З початку широкомасштабної війни дівчина опублікувала велику кількість робіт під назвою War Album.

У своїх творах Kinder Album також рефлектує роль мистецтва в умовах війни. За словами мисткині, їй творчість допомогла справитися зі стресом під час війни. Вона також вважає, що мистецтво — це потужний терапевтичний інструмент, яким їй пощастило володіти.

Ірина Максимова

Ірина, художниця з Івано-Франківська, яка до 24 лютого працювала у Львові. Також певний період дівчина була у Португалії, де представляла свої роботи, а виручені кошти відправляла на допомогу ЗСУ.

Її творчість вже побачили не лише у Європі, а й на іншій стороні Земної кулі. Вона презентувала свої картини у Лондоні, Мадриді, Берліні та Лос-Анджелесі. В основі її робіт — фемінізм, сміливість жінок, захист тварин та українська боротьба. За словами самої художниці, на її стиль мала вплив творчість Марії Примаченко.

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