Цвіт української нації! Forbes опублікував рейтинг 30 до 30: творці майбутнього

29 серпня 2023 року видання Forbes Ukraine опублікувало свій рейтинг під назвою 30 до 30: творці майбутнього уже вчетверте. У ньому висвітлюють виняткові досягнення молодих українців, яким менше ніж 30 років.

28-річний морський піхотинець Гліб Стрижко каже: у моїй системі цінностей найвища — Україна. Чоловік свого часу відмовився від ролі ментора в Українській академії лідерства та зробив вибір на користь армії, аби захищати нашу державу. Гліб за освітою історик і вирішив, що найкращий спосіб служити своїй країні — це відстоювати її свободу.

У боях за Маріуполь він зазнав серйозних поранень і потрапив у полон. Після обміну чоловік переніс декілька хірургічних втручань та навчився заново ходити. Нині Гліб продовжує працювати на благо України, допомагаючи іншим ветеранам у складі команди Veteran Hub.

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Окрім Гліба, у рейтингу Forbes Ukraine 30 до 30 ще 32 (три спарені номінації) персоналії, що представляють військовий сектор, волонтерські організації, науку, бізнес, креативні індустрії та державні установи. Всі вони є лідерами, які вже до 30 років показали значущі результати.

Це вже четвертий список Forbes Ukraine 30 до 30. Основна мета рейтингу — заохотити молодь до нових досягнень, надихнувши їх прикладом успішних однолітків.

І, зважаючи на усе, ця стратегія працює: у списку було понад 600 потенційних кандидатів, з яких журі обрало 30 найвидатніших.

Більша частина списку складається з вагомих людей громадянського суспільства, а саме військових та волонтерів. Серед них: командир 47‐ї окремої механізованої бригади Олександр Сак, командир розвідувального батальйону Ігор Дикун, медична працівниця Ніна Колосінська та нардеп Роман Лозинський, який пішов служити матросом.

Трагічно, що війна забирає найкращих, і жодні рейтинги не можуть змінити це. Одним з них є Дмитро Коцюбайло, який був частиною попереднього списку 30 до 30, але 7 березня чоловік загинув від осколка снаряда ворога.

Та є і позитивні новини: парамедикиня Катерина Поліщук (Пташка), морський піхотинець Сергій Волинський (Волина) та Дмитро (Орест) Козацький, які також були у торішньому рейтингу, звільнені з російського полону та повернулися в Україну.

Список Forbes Ukraine 30 до 30 за 2023 рік

Юлія Бігун;

Дмитро Вовк & Віктор SDY Оруджев;

Любов Галан;

Богдан Гнатковський;

Дмитро Главацький;

Віталій Гордієнко;

Світлана Денисенко;

Юрій Гуляк (Гиря);

Роман Гурбанов & Ілля Почкун;

Ігор Дикун;

Костянтин Дудченко;

Олег Заремба;

Олександр Сак;

Ніна Колосінська;

Артем Копанєв;

Іван Кришталь & Тетяна Парфільєва;

Євген Кудрявець;

Вероніка Лапчак (Арістова);

Роман Лозинський;

Вадим Мельник;

Олена Скирта;

Михайло Мудрик;

Міша Рудомінський;

Skofka (Володимир Самолюк);

Вадим Синжерецький;

Василіса Степаненко;

Гліб Стрижко;

Антон Тимошенко;

Дмитро Фінашин;

Іван Фролов.

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