Цвет украинской нации! Forbes опубликовал рейтинг 30 до 30: творцы будущего

29 августа 2023 года издание Forbes Ukraine опубликовало свой рейтинг под названием 30 до 30: творцы будущего уже в четвертый раз. В нем освещают впечатляющие достижения молодых украинцев, которым меньше 30 лет.

28-летний морской пехотинец Глеб Стрижко говорит: в моей системе ценностей наивысшая — Украина. Мужчина в свое время отказался от роли ментора в Украинской академии лидерства и сделал выбор в пользу армии, чтобы защищать наше государство. Глеб по образованию историк и он решил, что лучший способ служить своей стране — это отстаивать ее свободу.

В боях за Мариуполь получил серьезные ранения и попал в плен. После обмена мужчина перенес несколько хирургических вмешательств и научился заново ходить. Сейчас Глеб продолжает работать на благо Украины, помогая другим ветеранам в составе команды Veteran Hub.

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Кроме Глеба, в рейтинге Forbes Ukraine 30 до 30 еще 32 (три спаренные номинации) персоналии, представляющие военный сектор, волонтерские организации, науку, бизнес, креативные индустрии и государственные учреждения. Все они являются лидерами, которые уже до 30 лет показали значимые результаты.

Это уже четвертый список Forbes Ukraine 30 до 30. Основная цель рейтинга — поощрить молодежь к новым достижениям, вдохновив их примером успешных сверстников.

И, судя по всему, эта стратегия работает: в списке было более 600 потенциальных кандидатов, из которых жюри выбрало 30 самых выдающихся.

Большая часть списка состоит из весомых людей гражданского общества, а именно военных и волонтеров. Среди них: командир 47-й отдельной механизированной бригады Александр Сак, командир разведывательного батальона Игорь Дикун, медик Нина Колосинская и нардеп Роман Лозинский, который пошел служить матросом.

Трагично, что война забирает лучших, и никакие рейтинги не могут изменить это. Одним из них является Дмитрий Коцюбайло, который был в предыдущем списке 30 до 30, но 7 марта мужчина погиб от осколка снаряда врага.

Но есть и положительные новости: парамедик Екатерина Полищук (Пташка), морской пехотинец Сергей Волынский (Волына) и Дмитрий (Орест) Казацкий, которые также были в прошлогоднем рейтинге, освобождены из российского плена и вернулись в Украину.

Список Forbes Ukraine 30 до 30 за 2023 год

Юлия Бегун;

Дмитрий Вовк & Виктор SDY Оруджев;

Любовь Галан;

Богдан Гнатковский;

Дмитрий Главацкий;

Виталий Гордиенко;

Светлана Денисенко;

Юрий Гуляк (Гиря);

Роман Гурбанов & Илья Почкун;

Игорь Дикун;

Константин Дудченко;

Олег Заремба;

Александр Сак;

Нина Колосинская;

Артем Копанев;

Иван Кришталь & Татьяна Парфильева;

Евгений Кудрявец;

Вероника Лапчак (Аристова);

Роман Лозинский;

Вадим Мельник;

Елена Скирта;

Михаил Мудрик;

Миша Рудоминский;

Skofka (Владимир Самолюк);

Вадим Синжерецкий;

Василиса Степаненко;

Глеб Стрижко;

Антон Тимошенко;

Дмитрий Финашин;

Иван Фролов.

Ранее мы рассказывали историю о детях, которые родились в начале обретения Украиной независимости. Читай, что это за поколение и как они меняют страну уже сейчас.

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