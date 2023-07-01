Десинхронизация во времени — что такое джетлаг и как его побороть

Путешествия сейчас для украинцев ограничены, потому что собственная страна борется за право существование в тяжелых боях. Именно поэтому большинство тех, кто может выехать из Украины, выбирает именно заграничный отдых. А чтобы добраться до дальних стран быстро — лучше использовать самолеты.

Но что делать, если во время путешествия возникает джетлаг — десинхронизация биологических часов с фактическим временем и как преодолеть этот синдром, мы рассказываем дальше.

Что такое джетлаг

Джетлаг, или десинхроноз — это так называемый синдром смены часовых поясов. Возникает он во время путешествий, чаще всего после авиаперелетов.

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Симптомами такого синдрома является сбой биологических часов человека из-за несоответствия фактического времени в стране, где находится человек.

Джетлаг может возникнуть также из-за других факторов, меняющих работу нашего организма. К примеру, новый климат, воздух или изменение давления во время полета.

Симптомы джетлага

Чаще десинхроноз проявляется так:

тяжело проснуться утром и уснуть вечером;

постоянное истощение и усталость;

становится тяжело сосредоточиться;

снижение качества сна;

снижение аппетита и тошнота;

общее плохое самочувствие.

Почему возникает джетлаг

Кроме общего стресса и перепада давления, изменения часовых поясов, существует также и несколько других причин, из-за которых может возникать сбой в работе твоих внутренних биологических часов.

Например, джетлаг может возникнуть, если перелет направлен в восточном направлении или это просто частые перелеты. Также влияет качество сна перед вылетом, возраст путешествующего и употреблял ли человек перед вылетом алкоголь.

Джетлаг: как справиться

Чтобы отдых не был испорчен постоянным желанием спать, даем несколько советов, как справиться с джетлагом.

Если твое путешествие связано с важным мероприятием, лучше прилететь на новое место за несколько дней до планов, чтобы организм мог адаптироваться. Старайся ещё в полете воспроизводить режим, который будет в новой стране: если в это время в месте твоего назначения — ночь, тогда поспи в самолете. На новом месте настрой новый график сна и потребление пищи. Во время полета пей много воды. Чтобы не хотеть спать днем, старайся находиться на солнце. Если сон побеждает, можешь поспать 15 минут. Такая дрема точно улучшит твое состояние, но не повлияет на ночной сон.

Если же ты предпочитаешь отдых в родной стране, но не знаешь, куда можно поехать — читай список локаций в нашем другом материале.

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