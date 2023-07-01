Десинхронизация во времени — что такое джетлаг и как его побороть

Путешествия сейчас для украинцев ограничены, потому что собственная страна борется за право существование в тяжелых боях. Именно поэтому большинство тех, кто может выехать из Украины, выбирает именно заграничный отдых. А чтобы добраться до дальних стран быстро — лучше использовать самолеты.
Но что делать, если во время путешествия возникает джетлаг — десинхронизация биологических часов с фактическим временем и как преодолеть этот синдром, мы рассказываем дальше.
Джетлаг, или десинхроноз — это так называемый синдром смены часовых поясов. Возникает он во время путешествий, чаще всего после авиаперелетов.
Симптомами такого синдрома является сбой биологических часов человека из-за несоответствия фактического времени в стране, где находится человек.
Джетлаг может возникнуть также из-за других факторов, меняющих работу нашего организма. К примеру, новый климат, воздух или изменение давления во время полета.
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Чаще десинхроноз проявляется так:
Кроме общего стресса и перепада давления, изменения часовых поясов, существует также и несколько других причин, из-за которых может возникать сбой в работе твоих внутренних биологических часов.
Например, джетлаг может возникнуть, если перелет направлен в восточном направлении или это просто частые перелеты. Также влияет качество сна перед вылетом, возраст путешествующего и употреблял ли человек перед вылетом алкоголь.
Чтобы отдых не был испорчен постоянным желанием спать, даем несколько советов, как справиться с джетлагом.
Если же ты предпочитаешь отдых в родной стране, но не знаешь, куда можно поехать — читай список локаций в нашем другом материале.
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