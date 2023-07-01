Десинхронізація у часі — що таке джетлаг та як його побороти

Подорожі нині для українців є обмеженими, бо власна країна виборює право на існування у важких боях. Саме тому більшість, хто може виїхати з України, обирає закордонний відпочинок. А щоб дістатися до далеких країн швидко — найкраще використовувати літаки.

Та що робити, якщо під час подорожі виникає джетлаг — десинхронізація біологічних годинників з фактичним часом та як побороти цей синдром, ми розповідаємо далі.

Що таке джетлаг

Джетлаг, або десинхроноз — це так званий синдром зміни часових поясів. Виникає він під час подорожей, найчастіше саме після авіаперельотів.

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Симптомами такого синдрому є збій біологічних годинників людини через невідповідність фактичного часу в країні, де перебуває людина.

Джетлаг може виникнути також через інші фактори, що змінюють роботу нашого організму. Наприклад, новий клімат, повітря чи зміна тиску під час польоту.

Симптоми джетлагу

Найчастіше десинхроноз проявляється так:

важко прокинутися вранці та заснути ввечері;

постійне виснаження та втома;

стає важко зосередитися;

зниження якості сну;

зниження апетиту та нудота;

загальне погане самопочуття.

Чому виникає джетлаг

Окрім загального стресу та перепаду тиску, зміни часових поясів, існує також й кілька інших причин, через які може виникати збій в роботі твого внутрішнього біологічного годинника.

Наприклад, джетлаг може виникнути, якщо авіаполіт спрямований у східному напрямку, або це просто часті перельоти. Також впливає якість сну перед вильотом, вік того, хто подорожує і чи вживався перед вильотом алкоголь.

Джетлаг: як впоратись

Аби відпочинок не був зіпсований постійним бажанням спати, даємо кілька порад, як впоратися з джетлагом.

Якщо твоя подорож пов’язана із важливим заходом, краще прилетіти на нове місце за кілька днів до планів, аби організм міг адаптуватися. Намагайся ще в польоті відтворювати режим, який буде у новій країні: якщо в цей час у місці твого призначення — ніч, тоді поспи у літаку. На новому місці налаштуй новий графік сну та споживання їжі. Під час польоту пий багато води. Аби не хотіти спати вдень, намагайся перебувати на сонці. Якщо сон таки перемагає, можеш поспати 15 хвилин. Таке дрімання точно покращить твій стан, але не вплине на нічний сон.

Якщо ж ти надаєш перевагу відпочинку у рідній країні, але не знаєш, куди можна поїхати — читай список локацій в нашому іншому матеріалі.

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