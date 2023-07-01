Десинхронізація у часі — що таке джетлаг та як його побороти

Подорожі нині для українців є обмеженими, бо власна країна виборює право на існування у важких боях. Саме тому більшість, хто може виїхати з України, обирає закордонний відпочинок. А щоб дістатися до далеких країн швидко — найкраще використовувати літаки.
Та що робити, якщо під час подорожі виникає джетлаг — десинхронізація біологічних годинників з фактичним часом та як побороти цей синдром, ми розповідаємо далі.
Джетлаг, або десинхроноз — це так званий синдром зміни часових поясів. Виникає він під час подорожей, найчастіше саме після авіаперельотів.
Симптомами такого синдрому є збій біологічних годинників людини через невідповідність фактичного часу в країні, де перебуває людина.
Джетлаг може виникнути також через інші фактори, що змінюють роботу нашого організму. Наприклад, новий клімат, повітря чи зміна тиску під час польоту.
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Найчастіше десинхроноз проявляється так:
Окрім загального стресу та перепаду тиску, зміни часових поясів, існує також й кілька інших причин, через які може виникати збій в роботі твого внутрішнього біологічного годинника.
Наприклад, джетлаг може виникнути, якщо авіаполіт спрямований у східному напрямку, або це просто часті перельоти. Також впливає якість сну перед вильотом, вік того, хто подорожує і чи вживався перед вильотом алкоголь.
Аби відпочинок не був зіпсований постійним бажанням спати, даємо кілька порад, як впоратися з джетлагом.
Якщо ж ти надаєш перевагу відпочинку у рідній країні, але не знаєш, куди можна поїхати — читай список локацій в нашому іншому матеріалі.
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