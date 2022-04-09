Эвакуационные рейсы Укрзалізниці 9 апреля: расписание и направления поездов

С начала полномасштабной войны Укрзалізниця спасает тысячи людей, вывозя их из горячих точек. Расписание дополнительных эвакуационных рейсов обновляется ежедневно.
Публикуем расписание поездов на 9 апреля 2022 года.
Укрзалізниця предупреждает, что из-за введения в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля по 06:00 11 апреля график движения пассажирских поездов может меняться.
Во время комендантского часа вход на вокзалы Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда разрешены только транзитным пассажирам, а также тем, кто попал на вокзал заранее.
Выход из вокзалов может быть ограничен полицией из соображений безопасности.
Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений, однако эвакуация продолжится из Славянска и Покровска Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.
За всеми обновлениями графика рейсов удобно следить в Telegram-канале Укрзалізниці.
Недавно Укрзалізниця запустила кольцевой маршрут электрички по Киеву для удобства жителей столицы.