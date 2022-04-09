Эвакуационные рейсы Укрзалізниці 9 апреля: расписание и направления поездов

С начала полномасштабной войны Укрзалізниця спасает тысячи людей, вывозя их из горячих точек. Расписание дополнительных эвакуационных рейсов обновляется ежедневно.

Публикуем расписание поездов на 9 апреля 2022 года.

Киев

02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов

02:30 – 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

03:42 – 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

05:05 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий

05:40 – 142/141 Львов – Лозовая

08:00- 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:30-715/716 Киев-Пас – Пшемысль

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозовая

12:17 – 885 Киев-Пас – Ровно

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:17 – 867 Киев-Пасс – Гречаны

17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 – 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 – 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 – 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 – 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 – 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог

21:54 – 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 – 46/45 Лозовая – Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

23:59 – 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

Одесса

14:15 – 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 – 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 – 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

Укрзалізниця предупреждает, что из-за введения в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля по 06:00 11 апреля график движения пассажирских поездов может меняться.

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Во время комендантского часа вход на вокзалы Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда разрешены только транзитным пассажирам, а также тем, кто попал на вокзал заранее.

Выход из вокзалов может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Полтава

03:11 – 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

07:27 – 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

09:32 – 111/112 Львов – Харьков-Пасс

10:11 – 16/15 Львов – Харьков-Пасс

12:54 – 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пас

14:15 – 149/150 Знаменка – Черновцы

17:11 – 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко

23:20 – 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

23:42 – 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

Харьков

07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:30 – 753 Харьков-Пасс – Львов

10:05 – 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 – 741 Харьков-Пасс – Львов

11:30 – 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

12:06 – 46/45 Лозовая – Ужгород

13:05 – 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

14:58 – 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко

19:27 – 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

20:35 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий

21:08 – 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

21:43-8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная

22:10 – 45/46 Ужгород – Лозовая

Винница

00:23 – 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

02:33 – 771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий

03:52 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

04:32 – 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

06:42 – 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пасс

07:53 – 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

11:25 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

16:39 – 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс

17:15 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

17:43 – 85/86 Львов – Запорожье-1

23:14 – 49/59 Киев-Пасс – Трускавец

Запорожье

12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

21:38 – 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Днепр

03:52 – 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

04:45 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:57 – 85/86 Львов – Запорожье-1

05:57 – 87/88 Ковель – Запорожье-1

06:23 – 796/795 Днепр – Харьков-Пасс

09:27 – 3/4 Львов – Запорожье-1

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм

14:26 – 41/42 Днепр – Трускавец

16:39 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 – 797 Днепр – Львов

19:10 – 54/50 Днепр – Одесса-Главная

23:11 – 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Дополнительные эвакуационные рейсы 9 апреля

Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений, однако эвакуация продолжится из Славянска и Покровска Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.

Славянск

12:30 – 45 Славянск – Ужгород

14:00 – 273 Славянск – Черновцы

15:00 – 275 Славянск – Тернополь

16:30 – 277 Славянск – Львов

Покровск

10:00 — 240/239 Покровск – Тернополь

12:30 — 7933 Покровск — Пятихатки

14:30 — 7935 Покровск — Пятихатки

15:30 — 7937 Покровск — Пятихатки

16:30 — 7939 Покровск — Пятихатки

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Пятихатки

17:00 — 7901 Пятихатки — Львов

19:00 — 7903 Пятихатки — Львов

20:00 — 7905 Пятихатки — Львов

21:00 — 7731 Пятихатки — Львов

Львов

15:00 — 274/273 Львов — Полтава Юж.

17:02 – 814/813 Львов – Хелм

19:30 — 278/277 Львов — Полтава Юж.

21:00 — 276/275 Львов — Полтава Юж.

Другие

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас — Ужгород

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая

18:00 – 7827 Лозовая – Киев-Пасс

21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс

21:52 — 7616 Ягодин — Хелм

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

За всеми обновлениями графика рейсов удобно следить в Telegram-канале Укрзалізниці.

Недавно Укрзалізниця запустила кольцевой маршрут электрички по Киеву для удобства жителей столицы.