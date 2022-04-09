Подорожі та натхнення

Евакуаційні рейси Укрзалізниці 9 квітня: розклад та напрямки потягів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Квітня 2022, 11:45
Евакуаційні потяги 9 квітня 2022 року - розклад евакуаційних потягів
Фото: Telegram

Більше новин
Одеська область страждає від ракетних ударів
Якщо ворог спробує наблизитись до Одеси, повернеться вантажем 200: ситуація в області та вибухи у Чорноморську
Баштанка
Як маленькі містечка героїчно тримають підступи до великих — історія Баштанки
Психологія убивць - психологічний портрет російських військових
Безжалісні психопати? Психологічний аналіз руzzких військових та суспільства
Аптечка для дитини
Для дому чи подорожі: що покласти в аптечку дитини — рекомендує МОЗ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Одеська область страждає від ракетних ударів
Якщо ворог спробує наблизитись до Одеси, повернеться вантажем 200: ситуація в області та вибухи у Чорноморську
Баштанка
Як маленькі містечка героїчно тримають підступи до великих — історія Баштанки
Психологія убивць - психологічний портрет російських військових
Безжалісні психопати? Психологічний аналіз руzzких військових та суспільства
Maneskin
Як ви спите вночі? Гурт Maneskin записав потужну пісню на підтримку України

Відео
0:04:19
Одеська область страждає від ракетних ударів

Якщо ворог спробує наблизитись до Одеси, повернеться вантажем 200: ситуація в області та вибухи у Чорноморську
0:02:49
Баштанка
Як маленькі містечка героїчно тримають підступи до великих — історія Баштанки
Евакуаційні рейси Укрзалізниці 9 квітня: розклад та напрямки потягів
Сексуальні злочини проти дітей: Денісова розповіла про вже відомі випадки
0:07:33
Звільнена Київщина
Чи є загроза нової ескалації в Києві та де ще зараз небезпечно? Роз’яснення від Міноборони
0:03:37
Як українці допомагають тваринам
Через війну осиротіли не лише діти. Як українці допомагають покинутим тваринам під час війни
0:00:31
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 квітня
0:08:01
Звернення Зеленського 8 квітня
Удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі – звернення Зеленського 8 квітня
0:06:01
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська: поліція зібрала докази воєнного злочину Росії
0:31:11
Прес-конференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн
Європейський опитувальник та €500 млн на зброю: головне з прес-конференції Зеленського та Урсули фон дер Ляєн
0:06:52
Як рашисти перетворили школу у Катюжанці на свій штаб
З мерцями на подвір’ї та посланнями рашистів: у Катюжанці окупанти облаштували штаб у школі
Більше відео
Maneskin
Читати далі
Як ви спите вночі? Гурт Maneskin записав потужну пісню на підтримку України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь