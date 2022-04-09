Евакуаційні рейси Укрзалізниці 9 квітня: розклад та напрямки потягів

Від початку повномасштабної війни Укрзалізниця рятує тисячі людей, вивозячи їх з гарячих точок. Розклад додаткових евакуаційних рейсів оновлюється щоденно.
Публікуємо розклад потягів на 9 квітня 2022 року.
Укрзалізниця попереджає, що через впровадження в Одесі та області комендантської години з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня графік руху пасажирських потягів може змінюватися.
Під час комендантської години вхід до вокзалів Одеси та області, а також посадка на пасажирські поїзди дозволені тільки транзитним пасажирам, а також тим, хто потрапив на вокзал заздалегідь.
Вихід з вокзалів може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.
Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження, але евакуація продовжиться зі Слов’янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.
12:30 – 45 Слов’янськ – Ужгород 14:00 – 273 Слов’янськ – Чернівці 15:00 – 275 Слов’янськ – Тернопіль 16:30 – 277 Слов’янськ – Львів
За всіма оновленнями графіку рейсів зручно стежити у Telegram-каналі Укрзалізниці.
Нещодавно Укрзалізниця запустила кільцевий маршрут електрички Києвом для зручності жителів столиці.