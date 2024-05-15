Путешествие по живописному Подолью: как купить билеты на ретротур по Гайворонской узкоколейке

18 мая все желающие смогут отправиться в ретротур по Гайворонской узкоколейке. Это хорошая возможность путешествовать по живописному Подолью под тягой самого старого действующего паровоза Украины, сообщают в Укрзалізниці.

О подробностях тура и где купить билеты — рассказываем дальше.

Гайворонская узкоколейка — как купить билеты на путешествие по Подолью

Участники тура будут путешествовать под тягой паровоза 159 №4-95, который является самым старым в Украине.

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В программе мероприятия предусмотрены остановки для фотосессий, горячий обед на берегу реки Южный Буг, культурно-развлекательная программа.

Билеты на ретро-поезд можно приобрести в мобильном приложении, на сайте и в чат-ботах Укрзалізниці, а также в кассах вокзалов.

Доступны поезда на следующие направления:

№961 Гайворон — Бершадь;

№962 Бершадь — Гайворон;

№924 Гайворон — Хащеватое;

№923 Хащеватое — Гайворон.

Средняя стоимость билета в одном направлении — 130 грн для взрослого и 98 грн для детей до 14 лет.

А чтобы было удобно добраться в начальную точку и вернуться после путешествия домой, в Укрзалізниці назначают курсирование беспересадочных прицепных вагонов сообщением Киев — Гайворон и Львов — Гайворон.

Отправление поездов из Киева и Львова вечером 17 мая, из Гайворона назад — вечером 18 мая. Билеты на эти рейсы уже проданы на официальных веб-ресурсах компании.

Для заказа экскурсии в краеведческий музей и экскурсии в Гайвороне можно обратиться по телефону 067-696-51-07.

Что известно о старейшей узкоколейной железной дороге в Гайвороне

Гайворонская узкоколейка — узкоколейная железная дорога с шириной колеи 750 мм в Винницкой и Кировоградской областях. Длина составляет 130 км, что делает ее самой длинной узкоколейкой в Европе.

Железная дорога была построена в 1887 году как часть огромной системы узкоколейных железных дорог, принадлежавших к обществу Южных подъездных путей.

В Гайвороне при СССР работал единственный на всю страну тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов.

Сюда привозили поезда на ремонт из разных уголков Советского Союза. Узкоколейка была целой системой железнодорожных путей и объединяла пять областей, протяженность путей достигала 1500 км.

На узкоколейном поезде можно было доехать из Николаевской области до Бердичева Житомирской области.

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