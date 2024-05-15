Подорож мальовничим Поділлям: як придбати квитки на ретротур Гайворонською вузькоколійкою

18 травня усі охочі зможуть відправитися у ретротур Гайворонською вузькоколійкою. Це гарна можливість подорожувати мальовничим Поділлям під тягою найстарішого чинного паровоза України, повідомляють в Укрзалізниці.

Про подробиці туру та де придбати квитки — розповідаємо далі.

Гайворонська вузькоколійка — як придбати квитки на подорож Поділлям

Учасники туру подорожуватимуть під тягою паровоза 159 №4-95, що є найстарішим в Україні.

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У програмі заходу передбачено зупинки для фотосесій, гарячий обід на березі річки Південний Буг, культурно-розважальна програма.

Квитки на ретро-поїзд можна придбати у мобільному застосунку, на сайті та в чат-ботах Укрзалізниці, а також в касах вокзалів.

Доступні потяги за такими сполученнями:

№961 Гайворон — Бершадь;

№962 Бершадь — Гайворон;

№924 Гайворон — Хащувате;

№923 Хащувате — Гайворон.

Середня вартість квитка в одному напрямку — 130 грн для дорослого та 98 грн для дітей до 14 років.

А для зручного доїзду до початкової точки та повернення додому, в Укрзалізниці призначають курсування безпересадних причіпних вагонів сполученням Київ — Гайворон та Львів — Гайворон.

Відправлення потягів з Києва та Львова ввечері 17 травня, з Гайворону назад — ввечері 18 травня. Квитки на ці рейси вже у продажу на офіційних веб-ресурсах Укрзалізниці.

Для замовлення екскурсії до краєзнавчого музею та екскурсій у Гайвороні можна звернутися за телефоном 067-696-51-07.

Що відомо про найстарішу вузькоколійну залізницю у Гайвороні

Гайворонська вузькоколійка — вузькоколійна залізниця з шириною колії 750 мм у Вінницькій та Кіровоградській областях. Довжина складає 130 км, що робить її найдовшою вузькоколійкою в Європі.

Залізниця була побудована у 1887 році як частина величезної системи вузькоколійних залізниць, що належали до товариства Південних під’їзних шляхів.

У Гайвороні за часів СРСР працював єдиний на всю державу тепловозоремонтний завод для вузькоколійних локомотивів.

Сюди привозили потяги на ремонт з різних куточків Радянського Союзу. Вузькоколійка була цілою системою залізничних шляхів і поєднувала п’ять областей, протяжність колій сягала 1500 км.

На вузькоколійному потязі можна було доїхати з Миколаївської області аж до Бердичева на Житомирщині.

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