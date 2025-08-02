Летний гид по водоемам: где безопасно плавать в Украине в этом сезоне

Лето, жара, и хочется отдохнуть у воды! Но прежде чем окунуться в реку или озеро, важно проверить качество воды.
Министерство здравоохранения Украины еженедельно проводит проверки на официальных пляжах, и вот их свежие результаты.
Проблемы с качеством воды
Не всё так хорошо, как могло бы быть. Из 129 проверенных проб воды 18,6% не соответствуют микробиологическим стандартам, что может свидетельствовать о наличии микробов, опасных для здоровья.
Что касается химических показателей, то из 104 проверенных проб 35,6% не отвечали нормам — в воде могут содержаться нежелательные химические вещества.
Где можно безопасно купаться
Не все пляжи имеют проблемы с водой. Вот список мест, где можно купаться, но с некоторыми оговорками:
- Киев: официально купаться ещё не разрешено, но вода на пляжах Радуга, Детский, Золотой, Молодёжный, Центральный, Веселка и на озере Тельбин — в норме.
- Волынская область: пляжи Луцка, Нововолынска, посёлка Любешов, озера Свитязь (урочище Гряда), реки Турия в Ковеле — безопасны для купания.
- Днепропетровская область: пляжи ещё официально не открыты, но вода на пляжах Парк культуры и Приднепровский подходит для купания.
- Ивано-Франковская область: городские пляжи Ивано-Франковска и посёлок Поляница — подходят для отдыха.
- Киевская область: пляж Чайка в Обуховском районе — соответствует стандартам воды.
- Кировоградская область: пляжи Гайворон, Вольное, Новоархангельск, Светловодск — безопасны для купания.
- Львовская область: купаться можно на пляжах Моршина, Перемышлян, Золочева и в других местах области.
- Николаевская область: официально запрещено купаться, но есть пляжи, где вода в норме (г. Южноукраинск, Стрелка в Николаеве).
- Одесская область: уже работает 30 частных пляжей в Одессе, а также пляжи в Черноморске и Измаиле.
- Полтавская область: пляжи Кобеляков, Беликов, Новых Санжар — в норме для купания.
- Ровненская область: пляжи в Дубровице, Обаровe, Гоще — безопасны для отдыха.
- Тернопольская область: пляжи Тернополя и Зализцев подходят для купания.
- Хмельницкая область: пляжи в Славуте, Красилове, Шепетовке — с нормальными показателями воды.
- Черкасская область: пляжи Черкасс и Багачево — безопасны.
- Черновицкая область: купаться можно в Большом Кучурове, Боянах и Магале.
- Черниговская область: пляж Золотой берег в Чернигове — подходит для купания.
Важные предостережения
Закарпатье, Одесская и Сумская области не имеют официально зарегистрированных речных пляжей.
Из-за войны в 2025 году зоны отдыха на воде не будут открываться в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
Что важно помнить
Отдыхать и купаться можно ТОЛЬКО на тех пляжах, где это официально разрешено, и где есть необходимые условия и оборудование для безопасности.
Помните, что эти места утверждают областные военные администрации или местные власти.
Будьте внимательны и ответственны — это ваша безопасность!
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