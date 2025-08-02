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Летний гид по водоемам: где безопасно плавать в Украине в этом сезоне

Мария Дзюба, редактор сайта 02 августа 2025, 09:00 3 мин.
Фото к: Пляжи в Украине 2025: где безопасно купаться этим летом
Фото Pexels

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