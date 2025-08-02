Літній гід по водоймах: де безпечно плавати в Україні цього сезону

Літо, спека, і хочеться відпочити біля води! Але перед тим, як зануритися в річку чи озеро, важливо перевірити якість води.

Міністерство охорони здоров’я України щотижня проводить перевірки на офіційних пляжах, і ось їхні свіжі результати.

Проблеми з якістю води

Не все так добре, як могло б бути. З 129 перевірених проб води 18,6% не відповідають мікробіологічним стандартам, що може свідчити про наявність мікробів, які небезпечні для здоров’я.

Що стосується хімічних показників, то зі 104 перевірених проб 35,6% не відповідали нормам — у воді можуть бути небажані хімічні речовини.

Де можна безпечно купатися

Не всі пляжі мають проблеми з водою. Ось список місць, де можна купатися, але з деякими застереженнями:

Київ : офіційно купатися ще не дозволено, але вода на пляжах Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Центральний, Райдуга та на озері Тельбін — в нормі.

: офіційно купатися ще не дозволено, але вода на пляжах Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Центральний, Райдуга та на озері Тельбін — в нормі. Волинська область : пляжі Луцька, Нововолинська, селища Любешів, озеро Світязь (урочище Гряда), річка Турія в Ковелі — безпечні для купання.

: пляжі Луцька, Нововолинська, селища Любешів, озеро Світязь (урочище Гряда), річка Турія в Ковелі — безпечні для купання. Дніпропетровська область: пляжі ще офіційно не відкриті, але вода на пляжах Парк культури та Придніпровський підходить для купання.

Івано-Франківська область : міські пляжі Івано-Франківська та селище Поляниця — підходять для відпочинку.

: міські пляжі Івано-Франківська та селище Поляниця — підходять для відпочинку. Київська область : пляж Чайка в Обухівському районі — відповідно до стандартів води.

: пляж Чайка в Обухівському районі — відповідно до стандартів води. Кіровоградська область : пляжі Гайворон, Вільне, Новоархангельськ, Світловодськ — безпечні для купання.

: пляжі Гайворон, Вільне, Новоархангельськ, Світловодськ — безпечні для купання. Львівська область: купатися можна на пляжах Моршина, Перемишлян, Золочева та інших місцях області.

Миколаївська область : офіційно заборонено купатися, але є пляжі, де вода в нормі (м. Південноукраїнськ, Стрілка в Миколаєві).

: офіційно заборонено купатися, але є пляжі, де вода в нормі (м. Південноукраїнськ, Стрілка в Миколаєві). Одеська область : вже працює 30 приватних пляжів в Одесі, а також пляжі в Чорноморську та Ізмаїлі.

: вже працює 30 приватних пляжів в Одесі, а також пляжі в Чорноморську та Ізмаїлі. Полтавська область : пляжі Кобеляків, Біликів, Нових Санжарів — в нормі для купання.

: пляжі Кобеляків, Біликів, Нових Санжарів — в нормі для купання. Рівненська область: пляжі у Дубровиці, Обарові, Гощі — безпечні для відпочинку.

Тернопільська область : пляжі Тернополя та Залізців підходять для купання.

: пляжі Тернополя та Залізців підходять для купання. Хмельницька область : пляжі в Славуті, Красилові, Шепетівці — з нормальними показниками води.

: пляжі в Славуті, Красилові, Шепетівці — з нормальними показниками води. Черкаська область : пляжі Черкас та Багачевого — безпечні.

: пляжі Черкас та Багачевого — безпечні. Чернівецька область : купатися можна в Великому Кучурові, Боянах та Магалі.

: купатися можна в Великому Кучурові, Боянах та Магалі. Чернігівська область: пляж Золотий берег у Чернігові — підходить для купання.

Важливі застереження

Закарпаття, Одещина та Сумщина не мають офіційно зареєстрованих річкових пляжів.

Через війну в 2025 році зони відпочинку на воді не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

Що важливо пам’ятати

Відпочивати та купатися можна ТІЛЬКИ на тих пляжах, де це офіційно дозволено, і де є необхідні умови та обладнання для безпеки.

Пам’ятай, що ці місця затверджують обласні військові адміністрації чи місцева влада.

Будь уважним і відповідальним — це твоя безпека!

Не всі природні водойми безпечні для відпочинку, раніше ми розповідали чому купання в гірських озерах може становити загрозу — пояснюємо гігієнічні та екологічні причини.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!