Літній гід по водоймах: де безпечно плавати в Україні цього сезону

Фото Pexels Літо, спека, і хочеться відпочити біля води! Але перед тим, як зануритися в річку чи озеро, важливо перевірити якість води. Міністерство охорони здоров’я України щотижня проводить перевірки на офіційних пляжах, і ось їхні свіжі результати. Проблеми з якістю води Не все так добре, як могло б бути. З 129 перевірених проб води 18,6% не відповідають мікробіологічним стандартам, що може свідчити про наявність мікробів, які небезпечні для здоров’я. Що стосується хімічних показників, то зі 104 перевірених проб 35,6% не відповідали нормам — у воді можуть бути небажані хімічні речовини. Де можна безпечно купатися Не всі пляжі мають проблеми з водою. Ось список місць, де можна купатися, але з деякими застереженнями: Київ: офіційно купатися ще не дозволено, але вода на пляжах Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Центральний, Райдуга та на озері Тельбін — в нормі. Волинська область: пляжі Луцька, Нововолинська, селища Любешів, озеро Світязь (урочище Гряда), річка Турія в Ковелі — безпечні для купання. Дніпропетровська область: пляжі ще офіційно не відкриті, але вода на пляжах Парк культури та Придніпровський підходить для купання. Фото: Pexels Івано-Франківська область: міські пляжі Івано-Франківська та селище Поляниця — підходять для відпочинку. Київська область: пляж Чайка в Обухівському районі — відповідно до стандартів води. Кіровоградська область: пляжі Гайворон, Вільне, Новоархангельськ, Світловодськ — безпечні для купання. Львівська область: купатися можна на пляжах Моршина, Перемишлян, Золочева та інших місцях області. Читати на тему Температура води в Дніпрі в Києві — чи вдасться покупатися у липні Розповідаємо у матеріалі Вікна-новини, коли вода в Дніпрі в Києві найтепліша та якою буде температура для купання в липні. Миколаївська область: офіційно заборонено купатися, але є пляжі, де вода в нормі (м. Південноукраїнськ, Стрілка в Миколаєві). Одеська область: вже працює 30 приватних пляжів в Одесі, а також пляжі в Чорноморську та Ізмаїлі. Полтавська область: пляжі Кобеляків, Біликів, Нових Санжарів — в нормі для купання. Рівненська область: пляжі у Дубровиці, Обарові, Гощі — безпечні для відпочинку. Фото: Pexels Тернопільська область: пляжі Тернополя та Залізців підходять для купання. Хмельницька область: пляжі в Славуті, Красилові, Шепетівці — з нормальними показниками води. Черкаська область: пляжі Черкас та Багачевого — безпечні. Чернівецька область: купатися можна в Великому Кучурові, Боянах та Магалі. Чернігівська область: пляж Золотий берег у Чернігові — підходить для купання. Важливі застереження Закарпаття, Одещина та Сумщина не мають офіційно зареєстрованих річкових пляжів.Через війну в 2025 році зони відпочинку на воді не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Фото: Pexels Що важливо пам’ятати Відпочивати та купатися можна ТІЛЬКИ на тих пляжах, де це офіційно дозволено, і де є необхідні умови та обладнання для безпеки. Пам’ятай, що ці місця затверджують обласні військові адміністрації чи місцева влада. Будь уважним і відповідальним — це твоя безпека! Не всі природні водойми безпечні для відпочинку, раніше ми розповідали чому купання в гірських озерах може становити загрозу — пояснюємо гігієнічні та екологічні причини. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Відпочинок, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter