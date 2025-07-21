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Чому не можна купатися в гірських озерах: ризики та правила здорового глузду

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Липня 2025, 20:30
чому не можна купатися в гірських озерах
Фото Pexels

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