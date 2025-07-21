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Почему нельзя купаться в горных озерах: риски и правила здравого смысла

Ольга Петухова, редактор сайта 21 июля 2025, 20:30
почему нельзя купаться в горных озерах
Фото Pexels

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