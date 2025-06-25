Температура води в Дніпрі в Києві — чи вдасться покупатися у липні

Замість далекого моря — річка Дніпро, замість дорогого курорту — улюблений пляж біля метро. Затока Верблюд, Труханів острів, Березняки, Гідропарк — кожне місце має свій секретний спуск до річки, де шурхіт води заглушує міський гул.

Але перед тим як бігти з рушником, варто знати, наскільки теплий Дніпро в липні. Дізнайся, яка температура води в Дніпрі в Києві очікується у липні 2025 року, коли вона найкомфортніша для купання і чи немає ризиків для здоров’я.

Температура води в Дніпрі в Києві в липні 2025

За кліматичними нормами, липень — пік купального сезону в столиці. У 2024 році річка побила рекорд за температурою: 16 липня вода прогрілася до 29°C, що навіть перевищило історичний максимум 2010 року. Причиною стала тривала спека, коли повітря в Києві сягало +40°C.

У 2025 році прогнози seatemperature.net дещо стриманіші: на початку липня температура вода в Дніпрі в Києві коливатиметься в межах 21,4-22,7°C. Середні багаторічні показники для початку місяця — 22,5-22,8°C. Найбільш комфортною вода буде в другій половині липня, коли сонце стабільно прогріє її до 24-26°C.

Втім, температура може змінюватись через погодні умови. Після рясних дощів або сильного вітру вода тимчасово охолоджується. Це пов’язано з підйомом холодних глибинних шарів на поверхню — явище, добре знайоме киянам, які одного дня купаються в теплій воді, а наступного вже здригаються від прохолодного бризу.

Чи безпечно купатися в Дніпрі

Проте тепла вода — ще не гарантія безпеки. Станом на кінець червня 2025 року, не всі пляжі в Києві мають задовільні показники якості води. Мікробіологічні перевищення, зокрема по кишковій паличці, зафіксовані на кількох популярних локаціях. Таке забруднення може викликати кишкові інфекції, нудоту, біль у животі та діарею.

Щоб уникнути неприємностей, обирай офіційно дозволені місця для купання, не ковтай воду та купайся у ранкові або вечірні години, коли сонце не таке пекуче.

Попри всі нюанси, пляжі біля Дніпра залишаються улюбленими місцями киян для охолодження у великому місті. Тож липень — найкращий момент, щоб скористатись цією можливістю. Але краще, якщо купання буде не лише приємним, а й безпечним.

А якою буде погода в липні 2025 в Україні — читай у нашому попередньому матеріалі.

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