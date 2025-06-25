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Температура води в Дніпрі в Києві — чи вдасться покупатися у липні

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 25 Червня 2025, 16:45
Температура води в Дніпрі в Києві
Фото Pexels

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