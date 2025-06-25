Температура воды в Днепре в Киеве — удастся ли искупаться в июле

Вместо далекого моря — река Днепр, вместо дорогого курорта — любимый пляж возле метро. Залив Верблюд, Труханов остров, Березняки, Гидропарк — у каждого места есть свой секретный спуск к реке, где шорох воды заглушает городской гул.

Но перед тем как бежать с полотенцем, стоит знать, насколько теплый Днепр в июле. Узнай, какая температура воды в Днепре в Киеве ожидается в июле 2025 года, когда она самая комфортная для купания и нет ли рисков для здоровья.

Температура воды в Днепре в Киеве в июле 2025 года

По климатическим нормам, июль — пик купального сезона в столице. В 2024 году река побила рекорд по температуре: 16 июля вода прогрелась до 29°C, что даже превысило исторический максимум 2010 года. Причиной стала длительная жара, когда воздух в Киеве достигал +40°C.

В 2025 году прогнозы seatemperature.net несколько сдержаннее: в начале июля температура воды в Днепре в Киеве будет колебаться в пределах 21,4-22,7°C. Средние многолетние показатели для начала месяца — 22,5-22,8°C. Наиболее комфортной вода будет во второй половине июля, когда солнце стабильно прогреет ее до 24-26°C.

Впрочем, температура может меняться из-за погодных условий. После обильных дождей или сильного ветра вода временно охлаждается. Это связано с подъемом холодных глубинных слоев на поверхность — явление, хорошо знакомое киевлянам, которые один день купаются в теплой воде, а на следующий уже вздрагивают от прохладного бриза.

Безопасно ли купаться в Днепре

Однако теплая вода — еще не гарантия безопасности. По состоянию на конец июня 2025 года, не у всех пляжей в Киеве безопасные показатели качества воды. Микробиологические превышения, в частности по кишечной палочке, зафиксированы на нескольких популярных локациях. Такое загрязнение может вызвать кишечные инфекции, тошноту, боль в животе и диарею.

Чтобы избежать неприятностей, выбирай официально разрешенные места для купания, не глотай воду и купайся в утренние или вечерние часы, когда солнце не такое палящее.

Несмотря на все нюансы, пляжи на Днепре остаются любимыми местами киевлян для того, чтобы освежиться в большом городе. Поэтому июль — лучший момент, чтобы воспользоваться этой возможностью. Хорошо, если купание будет не только приятным, но и безопасным.

А какой будет погода в июле 2025 в Украине — читай в нашем предыдущем материале.

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