От заботы о корнях до выращивания кроны твоего дерева жизни — лайфхаки, как не откладывать бытие на потом

Первые две недели полномасштабной войны бизнес-тренер, ресторатор и писательница Маргарита Сичкарь была вынуждена провести в оккупации в Гостомеле. Уехав оттуда, она начала путешествовать по Европе и США.

На основе своего опыта эксперт смогла систематизировать свои знания и разработать 16 лайфхаков, как вернуться к привычной жизни даже во время войны и не откладывать ценные моменты на потом. Об этом она рассказала изданию WoMo. Читай подробнее и ты.

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Забота о корнях (прошлом)

Все лайфхаки я разделила на три временных раздела: прошлое, настоящее и будущее. Корневая система — это прошлое, ствол — это настоящее, крона — будущее, — объясняет Маргарита.

Первые шесть лайфхаков касаются именно заботы о прошлом, что дает энергию думать о настоящем и будущем.

Просмотри фотоархив и систематизируй его. Не поверишь, это может захватить тебя и отвлечь от негативных мыслей. Разбери семейный архив с документами. Это могут быть свидетельства о рождении или женитьбе прадедов, юридические документы и т.д. Не выбрасывай эти бумаги, ведь это сильная связь со своим прошлым. Просмотри гардероб. Отдай на благотворительность или утилизацию старые, маленькие вещи, которые уже точно носить не будешь. Оставь практичную, теплую и натуральную одежду. То же самое сделай и с обувью. Убирай дом. Хотя иногда сил на любую работу не хватает, в целом уборка успокаивает и разгружает голову от лишних мыслей. Напиши благодарственные письма. Едва ли не самые главные драгоценности — это люди, которых нам дарит жизнь. Поэтому напиши на бумаге от руки благодарственные письма этим важным личностям и не забудь прислать их адресатам. Избавься от токсичных людей. Такие лица имеют потребительское отношение к чужому времени, усилиям или чувствам. Не стоит зря тратить свою жизнь на таких людей.

Формирование ствола (настоящего)

Проведи личный SWOT-анализ. Раздели лист бумаги пополам и выпиши свои сильные и слабые стороны. Подумай, как превратить последние в позитив. Это даст тебе толчок к развитию и самосовершенствованию. Фиксируй свои желания. Выписывай в блокнот или заметки на телефоне свои заветные желания — как большие, так и маленькие. Создай план на будущее. Для воплощения многих желаний требуется четкий план и системное выполнение небольших полезных действий. Создай визуальный “алтарь”. Это может быть карта желаний или полка с вещами, визуализирующих твои мечты. Пусть это привлекает твой взгляд каждый день, когда ты заходишь в свою комнату, и напоминает о твоих целях.

Выращивание кроны (будущего)

Определись со своими наставниками по жизни. Это могут быть профессионалы в твоей сфере деятельности, коучи, писатели, кинорежиссеры или другие звезды, лидеры и политики. При этом можно выбирать не только современников, но и личностей, вошедших в историю. Учись. Самостоятельно ищи нужную тебе для развития информацию, избегая того, что тебе не интересно или не практично для жизни. Можно читать книги, смотреть документальные ленты, слушать лекции, ходить на курсы и т.д. Занимайся творчеством. Это очень развивает креативное мышление и позволяет избавиться от психологических зажимов. Попробуй трансформационные игры. Например, очень полезная игра Cashflow Роберта Киосаки. Она развивает мышление, улучшает финансовую грамотность, помогает улучшить навыки коммуникации с людьми. Не забывай о физической активности. Спорт поддерживает тонус не только физического тела, но и психоэмоционального состояния. Это долговременная инвестиция в свое здоровье и долголетие. Веди дневник. Записанная в блокнот полгода назад идея может пригодиться именно сейчас и найти свою реализацию. Иначе ты просто о ней забудешь и, может быть, потеряешь драгоценный шанс изменить свою жизнь.

Уже год, как идет полномасштабная война, год, как наши планы были остановлены и разрушены в одно утро. Читай, как начать строить планы, несмотря на войну.

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