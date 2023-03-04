От заботы о корнях до выращивания кроны твоего дерева жизни — лайфхаки, как не откладывать бытие на потом

Первые две недели полномасштабной войны бизнес-тренер, ресторатор и писательница Маргарита Сичкарь была вынуждена провести в оккупации в Гостомеле. Уехав оттуда, она начала путешествовать по Европе и США.
На основе своего опыта эксперт смогла систематизировать свои знания и разработать 16 лайфхаков, как вернуться к привычной жизни даже во время войны и не откладывать ценные моменты на потом. Об этом она рассказала изданию WoMo. Читай подробнее и ты.
Все лайфхаки я разделила на три временных раздела: прошлое, настоящее и будущее. Корневая система — это прошлое, ствол — это настоящее, крона — будущее, — объясняет Маргарита.
Все лайфхаки я разделила на три временных раздела: прошлое, настоящее и будущее. Корневая система — это прошлое, ствол — это настоящее, крона — будущее, — объясняет Маргарита.
Первые шесть лайфхаков касаются именно заботы о прошлом, что дает энергию думать о настоящем и будущем.
Фото: margaritasichkar / Instagram
Уже год, как идет полномасштабная война, год, как наши планы были остановлены и разрушены в одно утро. Читай, как начать строить планы, несмотря на войну.
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