Від турботи про коріння до вирощування крони дерева життя — лайфхаки, як не відкладати буття на потім

Перші два тижні повномасштабної війни бізнес-тренерка, рестораторка та письменниця Маргарита Січкар була змушена провести в окупації в Гостомелі. Виїхавши звідти вона почала подорожувати Європою та США.

На основні свого досвіду експертка змогла систематизувати свої знання та розробити 16 лайфхаків, як повернутися до звичного життя навіть під час війни та не відкладати цінні моменти на потім. Про це вона розповіла виданню WoMo. Читай детальніше й ти.

Турбота про коріння (минуле)

Усі лайфхаки я розділила на три часові розділи: минуле, сьогодення та майбутнє. Коренева система — це минуле, стовбур — це сьогодення, крона — майбутнє, — пояснює Маргарита.

Перші шість лайфхаків стосуються саме турботи про минуле, що дає енергію піклуватись про сьогодення та майбутнє.

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Передивись фотоархів та систематизуй його. Не повіриш, це справді може захопити тебе та відволікти від негативних думок. Розбери родинний архів з документами. Це можуть бути свідоцтва про народження чи одруження прадідів, юридичні документи тощо. Не викидай ці папери, адже це сильний зв’язок зі своїм минулим. Переглянь гардероб. Віддай на благодійність або утилізацію старі, малі речі, які вже точно носити не будеш. Залиш практичний, теплий та натуральний одяг. Те саме зроби і зі взуттям. Прибирай оселю. Хоч інколи сил на будь-яку роботу не вистачає, загалом прибирання дуже заспокоює та розвантажує голову від зайвих думок. Напиши листи подяки. Чи не найголовніші коштовності — це люди, яких нам дарує життя. Тож напиши на папері від руки листи подяки цим важливим особистостям та не забудь надіслати їх адресатам. Позбався токсичних людей. Такі особи мають споживацьке ставлення до чужого часу, зусиль чи почуттів. Не варто даремно витрачати своє життя на таких людей.

Формування стовбура (сьогодення)

Проведи особистий SWOT-аналіз. Розділи аркуш паперу навпіл та випиши свої сильні та слабкі сторони. Поміркуй, як перетворити останні на позитив. Це дасть тобі поштовх для розвитку та самовдосконалення. Фіксуй свої бажання. Виписуй у блокнот або нотатки на телефоні свої заповітні бажання — як великі, так і маленькі. Створи план на майбутнє. Для втілення багатьох бажань потрібен чіткий план та системне виконання маленьких корисних дій. Створи візуальний “вівтар”. Це може бути карта бажань або полиця з речами, які візуалізують твої бажання. Нехай це привертає твій погляд щодня, коли ти заходиш у свою кімнату, та нагадує про твої цілі.

Вирощування крони (майбутнього)

Визначся зі своїми наставниками по життю. Це можуть бути професіонали у твоїй сфері діяльності, коучі, письменники, кінорежисери чи інші зірки, лідери та політики тощо. При цьому можна обирати не тільки сучасників, а й тих особистостей, які увійшли в історію. Навчайся. Самостійно шукай потрібну тобі для розвитку інформацію, уникаючи того, що тобі не цікаво або не практично для життя. Можна читати книжки, дивитись документальні стрічки, слухати лекції, ходити на курси тощо. Займайся творчістю. Це дуже розвиває креативне мислення та дозволяє позбутись психологічних зажимів. Спробуй трансформаційні ігри. Наприклад, дуже корисною є гра Cashflow Роберта Кіосакі. Вона розвиває мислення, покращує фінансову грамотність, допомагає покращити навички комунікації з людьми. Не забувай про фізичну активність. Спорт підтримує тонус не тільки фізичного тіла, а й психоемоційного стану. Це довготривала інвестиція у своє здоров’я та довголіття. Веди щоденник. Записана в блокнот півроку тому ідея може стати в пригоді саме зараз і знайти свою реалізацію. Інакше ти просто про неї забудеш і, можливо, втратиш дорогоцінний шанс змінити своє життя.

Уже рік, як триває повномасштабна війна, рік, як наші плани були зупинені та зруйновані в один ранок. Читай, як почати будувати плани попри війну.

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