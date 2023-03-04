Від турботи про коріння до вирощування крони дерева життя — лайфхаки, як не відкладати буття на потім

Перші два тижні повномасштабної війни бізнес-тренерка, рестораторка та письменниця Маргарита Січкар була змушена провести в окупації в Гостомелі. Виїхавши звідти вона почала подорожувати Європою та США.
На основні свого досвіду експертка змогла систематизувати свої знання та розробити 16 лайфхаків, як повернутися до звичного життя навіть під час війни та не відкладати цінні моменти на потім. Про це вона розповіла виданню WoMo. Читай детальніше й ти.
Усі лайфхаки я розділила на три часові розділи: минуле, сьогодення та майбутнє. Коренева система — це минуле, стовбур — це сьогодення, крона — майбутнє, — пояснює Маргарита.
Усі лайфхаки я розділила на три часові розділи: минуле, сьогодення та майбутнє. Коренева система — це минуле, стовбур — це сьогодення, крона — майбутнє, — пояснює Маргарита.
Перші шість лайфхаків стосуються саме турботи про минуле, що дає енергію піклуватись про сьогодення та майбутнє.
Фото: margaritasichkar / Instagram
Уже рік, як триває повномасштабна війна, рік, як наші плани були зупинені та зруйновані в один ранок. Читай, як почати будувати плани попри війну.
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