Как правильно установить бассейн и что постелить под дно

Надувные и каркасные бассейны давно стали привычным решением для дачи или приусадебного участка. Но даже самое прочное изделие может быстро выйти из строя, если неправильно подготовить площадку или пренебречь подложкой.

Чтобы конструкция служила долго, важно выбрать подходящее основание и грамотно смонтировать бассейн.

Подготовка площадки

Сначала определитесь с местом. Размер чаши должен вписываться в участок, при этом оставьте пространство вокруг для обслуживания;

поверхность должна быть ровной, без уклонов и мягких грунтов;

участок выбирайте солнечный — это позволит воде дольше сохранять комфортную температуру;

обязательно продумайте, куда будете сливать воду;

ставить каркасный или надувной бассейн рядом с линиями электропередач или столбами нельзя. А вот доступ к розетке для подключения фильтра должен быть;

перед монтажом уберите траву, корни, камни, мусор и выровняйте почву. Грунт следует утрамбовать, чтобы под весом чаши он не просел.

Варианты оснований

Песок и трава

Самый простой вариант — утрамбованный грунт с песком или плотным газоном. Такой способ подойдет для временных бассейнов, но требует аккуратной подготовки.

Строительный мусор и камни использовать нельзя — они могут повредить дно.

Также не рекомендуется устанавливать чашу на голый асфальт или глину: материал при нагреве может размягчиться и приклеиться к основанию.

Бетон и брусчатка

Бетонная стяжка или брусчатка создают жесткую и долговечную основу. Это затратнее по времени и финансам, но окупается надежностью.

После заливки или укладки площадка остается на годы, и каждый сезон вы получаете готовое место для бассейна.

Минус — жесткость: под чашу придется постелить специальные коврики или маты для амортизации.

Тротуарная и террасная плитка

Хорошее решение для дачного участка. Плитка долговечна, быстро высыхает после дождя и имеет оптимальную жесткость.

Перед укладкой обязательно выровняйте площадку. Дополнительный плюс — относительно невысокие затраты.

Резиновая плитка и пенопластовые маты

Вариант для тех, кто хочет удобство и простоту. Маты в форме пазлов легко собрать под размер чаши, они сглаживают неровности и создают амортизацию.

Резина обладает антискользящим эффектом. Пенопласт толщиной 2–3 см дополнительно смягчает основание. Недостаток — меньший срок службы по сравнению с плиткой или бетоном.

Деревянные платформы

Используются европоддоны или настил из досок. Дерево смотрится гармонично в саду и легко выравнивается по уровню. Но материал менее долговечен и требует защиты от влаги.

Чтобы продлить срок службы чаши, на платформу кладут брезентовый коврик или пенопласт.

Дополнительная изоляция

Для защиты дна часто используют специальные подложки, которые идут в комплекте с бассейном.

Если ее нет, можно постелить брезент или пенопластовые маты. Они защищают от влаги, продлевают срок службы материала и помогают сохранять температуру воды.

Важно, чтобы коврик или подложка выходили за пределы чаши — так у кромки не будет скапливаться грязь, и пользоваться бассейном станет комфортнее.

Пошаговый порядок установки

Выберите подходящее место. Уберите мусор, корни и камни. Выровняйте и утрамбуйте грунт. Постелите подложку. Установите каркас или надуйте верхнее кольцо. Начинайте наполнять водой, контролируя, чтобы чаша вставала ровно.

Бассейн прослужит не один сезон только при правильной установке.

Основание должно быть ровным, твердым и защищенным от повреждений. Подложка необходима для амортизации и изоляции чаши.

Выбирайте вариант, который подходит по бюджету и условиям участка:

песок и трава — для временной установки;

бетон или плитка — для долговечной площадки;

маты и дерево — для простоты и уюта.

Следуя этим рекомендациям, вы получите надежное место для купания, а бассейн будет радовать вас и ваших близких все лето.

