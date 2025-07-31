Куда поехать на море в октябре 2025: чтобы нырнуть в лето посреди осени

Хотя на улице еще лето, не каждый успевает вырваться к морю именно в сезон. Кто-то работает, кто-то учится, а некоторые сознательно откладывают отдых на осень — и не зря. Октябрь — это золотая пора для тех, кто ценит покой, комфортную погоду и отсутствие толпы. В это время море еще теплое, солнце мягкое, а цены — приятно ниже, чем в высокий сезон. Осенний отдых на побережье — идеальный выбор для тех, кто хочет понежиться под солнцем без излишней суеты и расходов.

Для украинцев, которые ищут теплое море осенью 2025 года, есть немало вариантов как бюджетных, так и экзотических.

Читай, где еще можно искупаться в октябре-ноябре и какие направления лучше выбрать для отпуска — в материале.

Куда можно отправиться на море в октябре

Турция (Анталия, Алания, Белек)

Температура воздуха : +25… +28°C

: +25… +28°C Температура моря: +24… +26°C

Многие отели работают до конца октября, море еще теплое, а погода стабильная. Меньше туристов, приятные цены на “все включено”. После летнего ажиотажа в стране планируется расширение осенних фестивалей в регионе Анталии — интересно соединить море с культурой.

Кипр

Температура воздуха : +26… +30°C

: +26… +30°C Температура моря: +25°C

Осенний отдых на Кипре — это идеальное сочетание теплого моря, покоя и античной романтики. В октябре остров уже не такой жаркий, зато комфортный для пляжного отдыха, прогулок по горным селам или экскурсий в археологические достопримечательности. Туристов меньше, а цены приятнее. И все это — в атмосфере гостеприимства, оливковых рощ и солнечного света.

Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада)

Температура воздуха : +30…+35°C

: +30…+35°C Температура моря: +27…+28°C

Лучший период для снорклинга и дайвинга, без чрезмерной жары. Египет в октябре — это настоящий рай для тех, кто любит активный морской отдых.

Греция (Крит, Родос)

Температура воздуха : +23…+27°C

: +23…+27°C Температура моря: +24°C

Гармоничное сочетание моря, истории и гастрономии. В октябре еще можно купаться, особенно на южных островах. Но выбирай отдых в конце сентября — начало октября для более комфортной воды.

Сицилия, Сардиния (Италия)

Температура воздуха : +22…+26°C

: +22…+26°C Температура моря: +22…+24°C

Бархатный сезон, идеальное время для пляжного и гастрономического отдыха.

Тунис

Температура воздуха : +25…+28°C

: +25…+28°C Температура моря: +24…+25°C

Сочетание моря, экзотики Северной Африки, древнеримских руин и СПА-программ. В октябре здесь еще по-летнему тепло, но уже спокойнее.

ОАЭ (Дубай, Абу-Даби)

Температура воздуха : +34…+38°C

: +34…+38°C Температура моря: +30°C

Для тех, кто любит роскошь и тепло. В октябре жара уже менее агрессивна, и море — как теплая ванна.

Как сейчас путешествуют украинцы за границу в морские курорты

Вот несколько самых распространенных способов в 2025 году:

Автобусом или поездом в соседние страны (например, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния). Оттуда уже перелет лоукостером или регулярными рейсами. Например, из Варшавы, Кракова, Будапешта или Бухареста летают рейсы в Турцию, Кипр, Грецию, Египет, Италию, ОАЭ и другие страны. Прямые чартеры из Молдовы (аэропорт Кишинев) или из Каунаса/Вильнюса (Литва). Это тоже вариант, особенно если ты ближе к югу или уже находишься за границей. Если вы временно за границей (например, в Европе как переселенец). Тогда можешь воспользоваться прямыми рейсами из той страны, где ты находишься (из Германии, Чехии, Италии и т.п.).

Вылеты из украинских городов (Киев, Львов, Одесса, Харьков и т.п.) невозможны из соображений безопасности.

Если где-то в интернете рекламируют “рейсы из Украины” — проверяй внимательно: обычно подразумевается выезд из Украины автобусом + вылет из другой страны.

Советы перед поездкой

Уточни правила въезда : в 2025 году большинство стран сохраняют безвизовый или упрощенный режим для украинцев, но всегда проверяй актуальные требования.

: в 2025 году большинство стран сохраняют безвизовый или упрощенный режим для украинцев, но всегда проверяй актуальные требования. Страхование : позаботься о медицинском страховании, особенно для теплых стран.

: позаботься о медицинском страховании, особенно для теплых стран. Выбирай конец октября осторожно: некоторые страны (как Испания или Черногория) уже имеют прохладное море, поэтому лучше выбрать их для экскурсионного отдыха.

Отдых на море в октябре — это отличный способ продлить лето. Турция, Кипр, Египет и Тунис остаются самыми теплыми, но для любителей культуры и красоты следует обратить внимание на Грецию, Италию или ОАЭ. Октябрь дарит возможность отдохнуть не только телом, но и душой без суеты, в атмосфере покоя и тепла.

А еще держи информацию куда поехать на море в Украине 2025 года: ищем безопасные побережья для спокойного отдыха.

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