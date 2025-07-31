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Куди поїхати на море в жовтні 2025: щоб пірнути в літо посеред осені

Леся Манзюк, редакторка сайту 31 Липня 2025, 17:30
Куди поїхати на море
Фото Pexels

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