Куди поїхати на море в жовтні 2025: щоб пірнути в літо посеред осені

Хоч надворі ще літо, не кожен встигає вирватися до моря саме в сезон. Хтось працює, хтось навчається, а дехто свідомо відкладає відпочинок на осінь — і не дарма. Жовтень — це золота пора для тих, хто цінує спокій, комфортну погоду та відсутність натовпів. У цей час море ще тепле, сонце лагідне, а ціни — приємно нижчі, ніж у високий сезон. Осінній відпочинок на узбережжі — ідеальний вибір для тих, хто хоче поніжитися під сонцем без зайвої метушні й витрат.

Для українців, які шукають тепле море восени 2025 року, є чимало варіантів — як бюджетних, так і екзотичних.

Читай, де ще можна скупатися у жовтні-листопаді та які напрямки найкраще обрати для відпустки — в матеріалі.

Куди можна поїхати на море в жовтні

Туреччина (Анталія, Аланія, Белек)

Температура повітря: +25…+28°C

Температура моря: +24…+26°C

Багато готелів працюють до кінця жовтня, море ще тепле, а погода стабільна. Менше туристів, приємні ціни на “все включено”. Після літнього ажіотажу в країні планується розширення осінніх фестивалів у регіоні Анталії — цікаво поєднати море з культурою.

Кіпр

Температура повітря: +26…+30°C

Температура моря: +25°C

Осінній відпочинок на Кіпрі — це ідеальне поєднання теплого моря, спокою та античної романтики. У жовтні острів вже не такий спекотний, зате комфортний для пляжного відпочинку, прогулянок гірськими селами чи екскурсій до археологічних пам’яток. Туристів менше, а ціни — приємніші. І все це — в атмосфері гостинності, оливкових гаїв і сонячного світла.

Єгипет (Шарм-ель-Шейх, Хургада)

Температура повітря: +30…+35°C

Температура моря: +27…+28°C

Найкращий період для снорклінгу й дайвінгу, без надмірної спеки. Єгипет у жовтні — це справжній рай для тих, хто любить активний морський відпочинок.

Греція (Крит, Родос)

Температура повітря: +23…+27°C

Температура моря: +24°C

Гармонійне поєднання моря, історії та гастрономії. У жовтні ще можна купатися, особливо на південних островах. Але обирай відпочинок в кінці вересня — початок жовтня для більш комфортної води.

Сицилія, Сардинія (Італія)

Температура повітря: +22…+26°C

Температура моря: +22…+24°C

Оксамитовий сезон, ідеальний час для пляжного та гастрономічного відпочинку. Чарівні краєвиди й місцева кухня створюють незабутню атмосферу.

Туніс

Температура повітря: +25…+28°C

Температура моря: +24…+25°C

Поєднання моря, екзотики Північної Африки, давньоримських руїн і СПА-програм. У жовтні тут ще по-літньому тепло, але вже спокійніше.

ОАЕ (Дубай, Абу-Дабі)

Температура повітря: +34…+38°C

Температура моря: +30°C

Для тих, хто любить розкіш і тепло. У жовтні спека вже менш агресивна, і море — мов тепла ванна.

Як зараз подорожують українці за кордон до морських курортів

Ось кілька найпоширеніших способів у 2025 році:

Автобусом або потягом до сусідніх країн (наприклад, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія). Звідти вже переліт лоукостером або регулярними рейсами. Наприклад, з Варшави, Кракова, Будапешта чи Бухареста літають рейси до Туреччини, Кіпру, Греції, Єгипту, Італії, ОАЕ та інших країн. Прямі чартери з Молдови (аеропорт Кишинів) або з Каунаса/Вільнюса (Литва). Це теж варіант, особливо якщо ти ближче до півдня або вже перебуваєш за кордоном. Якщо ти тимчасово за кордоном (наприклад, у Європі як переселенець). Тоді можеш скористатися прямими рейсами з тієї країни, де ти перебуваєш (з Німеччини, Чехії, Італії тощо).

Наразі вильоти з українських міст (Київ, Львів, Одеса, Харків тощо) неможливі з міркувань безпеки.

Якщо десь в інтернеті рекламують “рейси з України” — перевіряй уважно: зазвичай мається на увазі виїзд з України автобусом + виліт з іншої країни.

Поради перед поїздкою

Уточни правила в’їзду: у 2025 році більшість країн зберігають безвізовий або спрощений режим для українців, але завжди перевіряй актуальні вимоги.

Страхування: подбай про медичне страхування, особливо для теплих країн.

Обирай кінець жовтня обережно: деякі країни (як Іспанія чи Чорногорія) вже мають прохолодне море, тому краще обрати їх для екскурсійного відпочинку.

Відпочинок на морі у жовтні — це чудовий спосіб продовжити літо. Туреччина, Кіпр, Єгипет і Туніс залишаються найтеплішими, але для любителів культури й краси варто звернути увагу на Грецію, Італію чи ОАЕ. Жовтень дарує можливість відпочити не лише тілом, а й душею — без метушні, в атмосфері спокою й тепла.

А ще тримай інформацію куди поїхати на море в Україні 2025: шукаємо безпечні узбережжя для спокійного відпочинку.

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