Як правильно встановити басейн і що постелити під дно

Надувні та каркасні басейни давно стали звичним рішенням для дачі чи присадибної ділянки.

Але навіть найміцніша конструкція може швидко вийти з ладу, якщо неправильно підготувати майданчик або знехтувати підкладкою.

Щоб басейн служив довго, важливо обрати відповідну основу та правильно його встановити.

Підготовка майданчика

Спершу визначіться з місцем. Розмір чаші має вписуватися у ділянку, при цьому залиште простір довкола для обслуговування;

поверхня повинна бути рівною, без ухилів і пухких ґрунтів;

обирайте сонячну ділянку — це допоможе воді довше зберігати комфортну температуру;

обов’язково продумайте, куди зливатимете воду;

ставити каркасний чи надувний басейн поряд із лініями електропередач чи стовпами не можна. Але доступ до розетки для підключення фільтра повинен бути;

перед монтажем приберіть траву, коріння, каміння, сміття та вирівняйте землю. Ґрунт слід утрамбувати, щоб під вагою чаші він не просів.

Варіанти основи

Пісок і трава

Найпростіший варіант — утрамбований ґрунт із піском чи щільним газоном. Такий спосіб підходить для тимчасових басейнів, але потребує ретельної підготовки.

Будівельне сміття й каміння використовувати не можна — вони можуть пошкодити дно.

Також не варто встановлювати чашу на голий асфальт чи глину: матеріал при нагріванні може розм’якшитися й прилипнути до основи.

Бетон і бруківка

Бетонна стяжка чи бруківка створюють жорстку та довговічну основу. Це затратніше за часом і коштами, але окупається надійністю.

Після заливки чи укладання майданчик залишиться на роки, і кожного сезону ви матимете готове місце для басейну.

Мінус — жорсткість: під чашу доведеться стелити спеціальні килимки чи мати для амортизації.

Тротуарна та терасна плитка

Хороше рішення для дачної ділянки. Плитка довговічна, швидко висихає після дощу й має оптимальну жорсткість.

Перед укладанням обов’язково вирівняйте майданчик. Додатковий плюс — відносно невеликі витрати.

Гумова плитка та пінопластові мати

Варіант для тих, хто цінує зручність і простоту. Мати у формі пазлів легко зібрати під розмір чаші, вони згладжують нерівності й створюють амортизацію.

Гума має антиковзний ефект. Пінопласт завтовшки 2–3 см додатково пом’якшує основу. Недолік — менший термін служби порівняно з плиткою чи бетоном.

Дерев’яні платформи

Використовують європіддони або настил із дощок. Дерево гармонійно виглядає в саду й легко вирівнюється по рівню. Але матеріал менш довговічний і потребує захисту від вологи.

Щоб продовжити термін служби басейну, на платформу кладуть брезентовий килимок або пінопласт.

Додаткова ізоляція

Для захисту дна часто використовують спеціальні підкладки, які йдуть у комплекті з басейном.

Якщо її немає, можна постелити брезент чи пінопластові мати. Вони захищають від вологи, подовжують строк служби матеріалу й допомагають зберігати температуру води.

Важливо, щоб килимок чи підкладка виходили за межі чаші — тоді біля країв не накопичуватиметься бруд, і користуватися басейном буде зручніше.

Покроковий порядок встановлення

Оберіть відповідне місце. Приберіть сміття, коріння та каміння. Вирівняйте та утрамбуйте ґрунт. Постеліть підкладку. Встановіть каркас або надуйте верхнє кільце. Починайте наповнювати водою, контролюючи, щоб чаша ставала рівно.

Басейн прослужить не один сезон лише за умови правильної установки.

Основа має бути рівною, твердою й захищеною від пошкоджень. Підкладка необхідна для амортизації та ізоляції чаші.

Обирайте варіант, який підходить за бюджетом і умовами ділянки:

пісок і трава — для тимчасового встановлення;

бетон або плитка — для довговічного майданчика;

мати й дерево — для простоти та затишку.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви отримаєте надійне місце для купання, а басейн тішитиме вас і близьких усе літо.

