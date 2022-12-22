Инвестиции, брак или научное открытие? Как получить гражданство ОАЭ

Получить гражданство Объединенных Арабских Эмиратов не так просто, как кажется на первый взгляд. Оно дает доступ к учебе, медицине и открытию банковского счета в ОАЭ.

В чем заключается главная сложность и как получить гражданство ОАЭ — читай в материале.

Кому дают гражданство ОАЭ

ребенку, если он родился на территории ОАЭ, а его родители неизвестны;

если ты вступила (или вступил) в брак с местным;

по натурализации;

можно получить паспорт за выдающиеся заслуги;

за инвестиции.

Если ты думаешь, что родив в ОАЭ, ребенку сразу же дадут гражданство (как во многих странах), то это не так.

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У ребенка должен быть отец или мать с гражданством ОАЭ.

Если ребенка родили в ОАЭ, а родители неизвестны, то его признают гражданином ОАЭ.

Как получить гражданство ОАЭ через брак

Можно стать гражданином ОАЭ, если вы женитесь на гражданке ОАЭ (или гражданине). Но тут есть и свои подводные камни. Если женщина приехала в ОАЭ и вышла замуж за местного, то сможет одержать гражданство через 3-6 лет.

Важно, чтобы в паре за это время родится ребенок (так шансы на гражданство вырастают).

Если пара подаст на развод, или муж умрет, а женщина выйдет замуж за мужчину другой национальности, у нее отберут гражданство ОАЭ.

Если мужчина недавно получил гражданство, то на него могут претендовать еще жена и дети.

Как получить гражданство ОАЭ через натурализацию

у тебя не должно быть судимости;

должен хорошо знать арабский (на уровне носителя языка);

иметь хорошую репутацию (все года жизни в ОАЭ, у тебя не должны задерживать работники полиции и т.д);

должен иметь достаточно средств на жизнь (органы проверяют, сколько ты зарабатываешь, чтобы тебе хватало денег на комфортную жизнь в ОАЭ);

жить в ОАЭ больше 10 лет или до 7 (для мусульман, которые живут и видят свое будущее в некоторых городах: в Омане, Катаре, Бахрейне).

Также получить гражданство могут те люди, которые сделали что-то очень полезное для государства. Например, ты можешь получить гражданство, если ты:

инвестор, и вложил большую сумму в недвижимость в ОАЭ или бизнес;

изобретатель (сделал открытие, которое было признано государством);

ученый (открытия, научная степень, работаешь от 10 лет в этой сфере);

художник или представитель другой творческой профессии (должно быть несколько международных наград и признание в своей стране).

Если тебе дадут гражданство на одном из этих оснований, то на него могут претендовать и члены твоей семьи.

Как получить гражданство ОАЭ

Чтобы получить гражданство, нужно написать заявление, что ты хочешь гражданство ОАЭ. После этого необходимо обратиться в местное управление, исполнительную власть и правительство.

Список документов и действия для получения гражданства в ОАЭ для большинства индивидуальны.

Важно, что от своего гражданства можно не отказываться тем, кто получал его в ОАЭ по натурализации, рождению и инвестированию. Однако помни, что в Украине запрещено иметь больше одного гражданства.

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