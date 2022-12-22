Инвестиции, брак или научное открытие? Как получить гражданство ОАЭ

Получить гражданство Объединенных Арабских Эмиратов не так просто, как кажется на первый взгляд. Оно дает доступ к учебе, медицине и открытию банковского счета в ОАЭ.
В чем заключается главная сложность и как получить гражданство ОАЭ — читай в материале.
Если ты думаешь, что родив в ОАЭ, ребенку сразу же дадут гражданство (как во многих странах), то это не так.
У ребенка должен быть отец или мать с гражданством ОАЭ.
У ребенка должен быть отец или мать с гражданством ОАЭ.
Если ребенка родили в ОАЭ, а родители неизвестны, то его признают гражданином ОАЭ.
Можно стать гражданином ОАЭ, если вы женитесь на гражданке ОАЭ (или гражданине). Но тут есть и свои подводные камни. Если женщина приехала в ОАЭ и вышла замуж за местного, то сможет одержать гражданство через 3-6 лет.
Важно, чтобы в паре за это время родится ребенок (так шансы на гражданство вырастают).
Если пара подаст на развод, или муж умрет, а женщина выйдет замуж за мужчину другой национальности, у нее отберут гражданство ОАЭ.
Если пара подаст на развод, или муж умрет, а женщина выйдет замуж за мужчину другой национальности, у нее отберут гражданство ОАЭ.
Если мужчина недавно получил гражданство, то на него могут претендовать еще жена и дети.
Также получить гражданство могут те люди, которые сделали что-то очень полезное для государства. Например, ты можешь получить гражданство, если ты:
Если тебе дадут гражданство на одном из этих оснований, то на него могут претендовать и члены твоей семьи.
Чтобы получить гражданство, нужно написать заявление, что ты хочешь гражданство ОАЭ. После этого необходимо обратиться в местное управление, исполнительную власть и правительство.
Список документов и действия для получения гражданства в ОАЭ для большинства индивидуальны.
Список документов и действия для получения гражданства в ОАЭ для большинства индивидуальны.
Важно, что от своего гражданства можно не отказываться тем, кто получал его в ОАЭ по натурализации, рождению и инвестированию. Однако помни, что в Украине запрещено иметь больше одного гражданства.
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