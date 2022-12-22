Інвестиції, шлюб або наукове відкриття? Як отримати громадянство ОАЕ

Отримати громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів не так просто, як здається на перший погляд. Воно дає доступ до навчання, медицини та відкриття банківського рахунку в ОАЕ.

У чому полягає головна складність і як отримати громадянство ОАЕ — читай у матеріалі.

Кому дають громадянство ОАЕ

дитині, якщо вона народилася на території ОАЕ, а батьки невідомі;

людині, яка одружилася з місцевим (-ою);

з натуралізації;

можна отримати паспорт за визначні заслуги;

за інвестиції.

Якщо ти думаєш, що твоїй дитині, яка щойно народилася в ОАЕ відразу ж дадуть громадянство (як у багатьох країнах), то це не так.

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У дитини має бути батько чи мати з громадянством ОАЕ.

Якщо дитину народили в ОАЕ, а батьки невідомі, то вона автоматично стає громадянином ОАЕ.

Як отримати громадянство ОАЕ через шлюб

Можна стати громадянином ОАЕ, якщо ви одружитеся з громадянкою ОАЕ (або громадянином). Але тут є і своє підводне каміння.

Якщо жінка приїхала до ОАЕ і вийшла заміж за місцевого, то зможе одержати паспорт через 3-6 років. Важливо, щоб у парі за цей час народилася дитина (так шанси на громадянство зростають).

Якщо пара розлучиться, або чоловік помре, і жінка вийде заміж за чоловіка іншої національності, у неї відберуть громадянство ОАЕ.

Якщо чоловік нещодавно отримав громадянство, то на нього можуть претендувати ще дружина та діти.

Як отримати громадянство ОАЕ через натуралізацію

у тебе не повинно бути судимості;

повинен добре знати арабську (мову потрібно знати на рівні носія);

мати гарну репутацію (у тебе повинна бути нормальна поведінка за всі ці роки життя в ОАЕ, жодного разу не зупиняла поліція тощо);

повинен мати достатньо коштів на життя (органи перевіряють, скільки ти заробляєш, і чи ця сума прийнятна для комфортного життя в ОАЕ);

жити в ОАЕ потрібно понад 10 років, або до 7 (для мусульман в деяких містах: Омані, Катарі, Бахрейні).

Як ще отримати громадянство ОАЕ

Також отримати громадянство можуть люди, які зробили щось дуже корисне для держави. Наприклад, ти можеш отримати громадянство, якщо ти:

інвестор і вклав велику суму в нерухомість в ОАЕ або бізнес;

винахідник (зробив відкриття, яке було визнано державою);

вчений (відкриття, науковий ступінь, працюєш від 10 років у цій сфері);

художник чи представник іншої творчої професії (має бути кілька міжнародних нагород та визнання у своїй країні).

Якщо тобі дадуть громадянство на одній із цих підстав, то на нього можуть претендувати й члени твоєї родини.

Як отримати громадянство ОАЕ

Щоб здобути громадянство, потрібно написати заяву про те, що ти хочеш громадянство ОАЕ. Після цього необхідно звернутися до місцевого управління, виконавчої влади та уряду.

Список документів та дії для набуття громадянства в ОАЕ для більшості індивідуальні.

Важливо, що від свого громадянства можна не відмовлятися тим, хто отримував його в ОАЕ з натуралізації, народження та інвестування. Але пам’ятай, що в Україні заборонено мати понад одне громадянство.

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