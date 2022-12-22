Інвестиції, шлюб або наукове відкриття? Як отримати громадянство ОАЕ

Отримати громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів не так просто, як здається на перший погляд. Воно дає доступ до навчання, медицини та відкриття банківського рахунку в ОАЕ.
У чому полягає головна складність і як отримати громадянство ОАЕ — читай у матеріалі.
Якщо ти думаєш, що твоїй дитині, яка щойно народилася в ОАЕ відразу ж дадуть громадянство (як у багатьох країнах), то це не так.
У дитини має бути батько чи мати з громадянством ОАЕ.
У дитини має бути батько чи мати з громадянством ОАЕ.
Якщо дитину народили в ОАЕ, а батьки невідомі, то вона автоматично стає громадянином ОАЕ.
Можна стати громадянином ОАЕ, якщо ви одружитеся з громадянкою ОАЕ (або громадянином). Але тут є і своє підводне каміння.
Якщо жінка приїхала до ОАЕ і вийшла заміж за місцевого, то зможе одержати паспорт через 3-6 років. Важливо, щоб у парі за цей час народилася дитина (так шанси на громадянство зростають).
Якщо пара розлучиться, або чоловік помре, і жінка вийде заміж за чоловіка іншої національності, у неї відберуть громадянство ОАЕ.
Якщо пара розлучиться, або чоловік помре, і жінка вийде заміж за чоловіка іншої національності, у неї відберуть громадянство ОАЕ.
Якщо чоловік нещодавно отримав громадянство, то на нього можуть претендувати ще дружина та діти.
Також отримати громадянство можуть люди, які зробили щось дуже корисне для держави. Наприклад, ти можеш отримати громадянство, якщо ти:
Якщо тобі дадуть громадянство на одній із цих підстав, то на нього можуть претендувати й члени твоєї родини.
Щоб здобути громадянство, потрібно написати заяву про те, що ти хочеш громадянство ОАЕ. Після цього необхідно звернутися до місцевого управління, виконавчої влади та уряду.
Список документів та дії для набуття громадянства в ОАЕ для більшості індивідуальні.
Список документів та дії для набуття громадянства в ОАЕ для більшості індивідуальні.
Важливо, що від свого громадянства можна не відмовлятися тим, хто отримував його в ОАЕ з натуралізації, народження та інвестування. Але пам’ятай, що в Україні заборонено мати понад одне громадянство.
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