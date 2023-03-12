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Весенний уход за садом: как правильно обрезать яблони для лучшего урожая

Богдана Савчук 12 марта 2023, 08:00
як правильно обрізувати яблуні навесні
Фото: Pexels

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