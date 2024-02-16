Обрезка яблони весной для лучшего урожая: говорим об уходе за садом

С приходом весны садоводы возвращаются к уходу за деревьями, чтобы те, в свою очередь, подарили лучший урожай. Одними из самых первых требующих внимания деревьев являются яблони.
Яблоня – это довольно большое дерево, что имеет раскидистые ветви, за которыми все время нужен уход. При создании сада, хозяева должны знать, как правильно проводить обрезку яблонь. Правильная процедура, а особенно в начале роста саженца, гарантирует удачное развитие дерева и богатый урожай.
Когда именно проводиться обрезка яблони весной и как это сделать лучше, Вікна подготовили советы садоводам в материале.
Сроки обрезки деревьев несколько отличаются, все зависит от местности выращивания яблонь. Когда после зимних холодов еще отсутствует подъем сока в деревьях, нужно ранней весной начинать обрезку яблонь. Сроки небольшие, садовник должен успеть до тепла.
Преимущественно к этому времени уже сходит снег и наблюдается положительная температура воздуха, но деревья еще не успевают распускать почки, поэтому это время считается самым оптимальным.
Для садоводов своевременная обрезка деревьев является одним из главных пунктов ухода за плодовыми деревьями. Она несет за собой немало положительных нюансов:
Дерево, перегруженное ветвями и плодами, начинает давать урожай не каждый год. Дело в том, что ему нужно время для восстановления сил и растение периодически отдыхает от плодоношения. Обрезка яблони имеет целью ее оздоровление и омоложение.
Обрезку дерева обычно начинают с удаления сломанных за зиму веток. Сначала выпиливают более крупные ветви, а затем удаляют мелкие. Можно использовать как ножи, так и садовые секаторы. Для уменьшения кроны вырезают все ветки, которые начинают расти горизонтально.
Однако процедура ухода отличается в зависимости от вида деревьев: молодая это яблоня или старая.
Такой метод обрезки называется омолаживающим, потому что производится, когда дерево зарастает ветвями и начинает плохо плодоносить. Это улучшит и продолжит плодоношение дерева, а также избавит весь сад от старых веток, на которых может быть инфекция.
Фото: Pexels
Молодое деревце тоже нуждается в уходе. Хотя обрезка будет и минимальной, где нужно удалить поврежденные части яблони, но она имеет важное значение в формировании будущего дерева.
После обрезки дерева нужно за ним позаботиться и обработать раны. Срезы обычно обрабатывают, чтобы не вытекал сок. Это может быть: садовая мастика или вар, раствор извести, масляная краска и даже пластилин. В последнее время есть много приверженцев теории, что деревья лучше восстанавливаются, если срезы ничем не покрывать.
Также пригодятся удобрения: азотные или минеральные. Кроме азота обрезанным деревьям может понадобиться и фосфор – он усиливает цветение, а калий – улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.
Вместе с весенней подготовкой хозяева готовятся и к посевному сезону в теплице. Ранее Вікна рассказывали, как подготовить теплицу к весенней посадке.
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