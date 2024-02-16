Обрезка яблони весной для лучшего урожая: говорим об уходе за садом

С приходом весны садоводы возвращаются к уходу за деревьями, чтобы те, в свою очередь, подарили лучший урожай. Одними из самых первых требующих внимания деревьев являются яблони.

Яблоня – это довольно большое дерево, что имеет раскидистые ветви, за которыми все время нужен уход. При создании сада, хозяева должны знать, как правильно проводить обрезку яблонь. Правильная процедура, а особенно в начале роста саженца, гарантирует удачное развитие дерева и богатый урожай.

Когда именно проводиться обрезка яблони весной и как это сделать лучше, Вікна подготовили советы садоводам в материале.

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Когда обрезать яблони весной

Сроки обрезки деревьев несколько отличаются, все зависит от местности выращивания яблонь. Когда после зимних холодов еще отсутствует подъем сока в деревьях, нужно ранней весной начинать обрезку яблонь. Сроки небольшие, садовник должен успеть до тепла.

В южных районах Украины обрезку яблони проводят с первым теплом – это приходится на начало марта.

В центральных регионах – это середина или конец марта.

А вот в холодных северных регионах — стоит подождать до начала апреля.

Преимущественно к этому времени уже сходит снег и наблюдается положительная температура воздуха, но деревья еще не успевают распускать почки, поэтому это время считается самым оптимальным.

Почему нужно проводить обрезку яблони

Для садоводов своевременная обрезка деревьев является одним из главных пунктов ухода за плодовыми деревьями. Она несет за собой немало положительных нюансов:

помогает сформировать снаружи хорошее дерево

укрепляет скелетные ветви и центральный ствол дерева

наращивает большее количество плодоносящих ветвей

продлевает жизнь дерева и улучшает качество плодов

Дерево, перегруженное ветвями и плодами, начинает давать урожай не каждый год. Дело в том, что ему нужно время для восстановления сил и растение периодически отдыхает от плодоношения. Обрезка яблони имеет целью ее оздоровление и омоложение.

Как правильно обрезать яблони

Обрезку дерева обычно начинают с удаления сломанных за зиму веток. Сначала выпиливают более крупные ветви, а затем удаляют мелкие. Можно использовать как ножи, так и садовые секаторы. Для уменьшения кроны вырезают все ветки, которые начинают расти горизонтально.

Однако процедура ухода отличается в зависимости от вида деревьев: молодая это яблоня или старая.

Как обрезать старую яблоню весной

Такой метод обрезки называется омолаживающим, потому что производится, когда дерево зарастает ветвями и начинает плохо плодоносить. Это улучшит и продолжит плодоношение дерева, а также избавит весь сад от старых веток, на которых может быть инфекция.

Прежде нужно удалить старые, сухие и больные ветви.

Если высокорослое растение, то спилить ветки наполовину, если оно среднерослое – на одну треть. При этом длина остальных ветвей не должна быть больше двух метров. Нюанс, что потом высота южной части кроны не должна превышать трех метров.

Поскольку срезов будет много, отделки садовым варом недостаточно. Места обреза дополнительно заматывают темной пленкой или другим материалом и оставляют до сентября.

Другая же северная половина дерева остается не тронутой до тех пор, пока обрезанные ветки не начнут давать плоды (обычно это происходит на четвертый год).

Как обрезать молодую яблоню весной

Молодое деревце тоже нуждается в уходе. Хотя обрезка будет и минимальной, где нужно удалить поврежденные части яблони, но она имеет важное значение в формировании будущего дерева.

Если вы только что посадили деревце, то нужно укоротить главный ствол. Длина его должна быть не больше одного метра. Если у саженца уже есть боковые ветки, две трети длины каждой необходимо срезать секатором.

Во время второй обрезки яблони весной оставляют не более 5 сильных веток, остальные убирают.

Первые годы нужно периодически удалять ветви, растущие внутрь кроны, и расположенные под острым углом. Они считаются ненужными, поскольку забирают у растений питательные вещества и не приносят плодов. Также нужно убрать отростки, направленные вниз.

Также следует следить, чтобы у самого ствола не появлялась молодая поросль, при необходимости ее вырезать, в том числе с сухими, поврежденными или подмерзшими побегами.

Уход после обрезки

После обрезки дерева нужно за ним позаботиться и обработать раны. Срезы обычно обрабатывают, чтобы не вытекал сок. Это может быть: садовая мастика или вар, раствор извести, масляная краска и даже пластилин. В последнее время есть много приверженцев теории, что деревья лучше восстанавливаются, если срезы ничем не покрывать.

Также пригодятся удобрения: азотные или минеральные. Кроме азота обрезанным деревьям может понадобиться и фосфор – он усиливает цветение, а калий – улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

Вместе с весенней подготовкой хозяева готовятся и к посевному сезону в теплице. Ранее Вікна рассказывали, как подготовить теплицу к весенней посадке.

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