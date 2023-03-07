Качественная работа — щедрый урожай: как подготовить теплицу к весенней посадке

Подготовка к новому сезону выращивания культур начинается весной. Тем, у кого есть теплицы, придется тщательно все продумать и сделать. Ведь за зиму в теплицах скопились микробы и грязь. Подготовка теплицы к весенней посадке имеет важные правила — о них мы расскажем в нашем материале.

Подготовка теплицы к весенней посадке: важные правила

Чтобы войти в новый сезон огородничества и садоводства нужно подготовить теплицу. Начать лучше с мытья и дезинфекции, ведь за время зимы в ней могла накопиться грязь. Помой саму теплицу и убери все, что осталось там с прошлого года.

Старые шланги, подвязки и растения нужно выбросить. Не оставляй растения как удобрение, ведь они могут стать возбудителем болезней новой посадки.

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Пленку и стекло в теплице лучше всего вымыть теплой водой с мылом. Металлические части можно отмыть теплой водой с уксусным раствором. После мытья дай теплице высохнуть, открой все двери и окна.

Осмотри и отремонтируй теплицу, если есть такая необходимость, установи новые отпугиватели для птиц, выбери удобрения на весь сезон, прогрей землю кипятком (если температура воздуха достигла 15°C).

Чем продезинфицировать теплицу

Продезинфицировать теплицу можно 5% раствором железного купороса. Если хочешь прибегнуть к более интенсивному способу очищения теплицы от спор грибка, можешь использовать серную шашку. Ее нужно поджечь.

Во время горения серная шашка дымится. Дым отпугивает насекомых и плесень. Помни, что во время такой обработки необходимо быть в защитном костюме, маске и перчатках. Температура воздуха для такой обработки должна быть от 13°C.

Для лучшего эффекта оставь садовые инструменты в теплице. Если у теплицы металлический каркас, использовать серную шашку нежелательно, для деревянного такого ограничения нет.

Как подготовить почву в теплице к весенней посадке

Почву нужно избавить от остатков растений, сорняков и так далее. Перекопай ее, полей дважды кипятком, чтобы прогреть землю. Прогрев можно начинать, если температура воздуха несколько дней держится около 15°C.

Чтобы земля была влажной, ты можешь заранее набросать снег в теплицу. Сформируй будущие грядки, сделай дорожки для удобного ухода за растениями. Забросай их сеном, соломой или песком.

Грядки можно сделать просто из земли, с помощью шифера или досок. Продумай, как можно разместить самое большое количество грядок и удобных проходов к ним.

Чем обработать землю в теплице

Выбери органическое и минеральное удобрение. Перекопай почву и обработай ее удобрением. Для лучшего урожая за две-три недели до высадки растений можно засеять в теплицу рапс, люцерну или другие злаковые. Они насытят землю полезными веществами.

Помни, что для хорошего урожая нужно периодически заменять почву в теплице. Правильный уход может улучшить состояние почвы. Ты можешь обработать его перегноем, компостом или биогумусом.

Биогумусом невозможно перенасытить почву. Посадка впитает необходимое количество питательных веществ. Ты можешь добавить биогумус при высадке культур в лунки в теплице.

Раньше мы рассказывали, когда сеять морковь весной — секреты щедрого урожая.

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