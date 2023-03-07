Якісна робота — щедрий врожай: як підготувати теплицю до весняної посадки

Підготовка до нового сезону вирощування культур починається навесні. Тим, хто має теплиці, доведеться ретельно все продумати і зробити. Адже за зиму в теплицях накопичилися мікроби та бруд. Підготовка теплиці до весняної посадки має важливі правила — про них ми розповімо в нашому матеріалі.

Підготовка теплиці до весняної посадки: важливі правила

Щоб увійти в новий сезон городництва та садівництва, потрібно підготувати теплицю. Розпочати найкраще з миття та дезінфекції, адже за час зими в ній міг накопичитися бруд. Помий саму теплицю та прибери все, що залишилось там з минулого року.

Старі шланги, підв’язки та рослини потрібно викинути. Не залишай рослини як добриво, адже вони можуть стати збудником захворювань нової посадки.

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Плівку та скло в теплиці найкраще вимити теплою водою з милом. Металеві частини можна відмити теплою водою з розчином оцту. Після миття дай теплиці висохнути, відкрий усі двері та віконця.

Оглянь та поремонтуй теплицю, якщо є така необхідність, встанови нові відлякувачі для птахів, обери добрива на весь сезон, прогрій землю окропом (якщо температура повітря досягла 15°C).

Чим продезінфікувати теплицю

Продезінфікувати теплицю можна 5% розчином залізного купоросу. Якщо хочеш вдатися до більш інтенсивного способу очищення теплиці від спор грибка, можеш використати сірчану шашку. Її необхідно підпалити.

Під час горіння сірчана шашка димить. Дим відлякує комах і плісняву. Пам’ятай, що під час такої обробки необхідно бути в захисному костюмі, масці та рукавичках. Температура повітря для такої обробки має бути від 13°C.

Для кращого ефекту залиш садові інструменти в теплиці. Якщо теплиця має металевий каркас, використовувати сірчану шашку небажано, для дерев’яного такого обмеження немає.

Як підготувати ґрунт у теплиці до весняної посадки

Ґрунт потрібно позбавити залишків рослин, бур’яну тощо. Перекопай його, полий двічі окропом, щоб прогріти землю. Починати прогрів можна, якщо температура повітря кілька днів тримається близько 15°C.

Щоб земля була вологою, ти можеш заздалегідь накидати снігу в теплицю. Сформуй майбутні грядки, зроби доріжки для зручного догляду за рослинами. Закидай їх сіном, соломою або піском.

Грядки можна зробити просто з землі, за допомогою шиферу або дошок. Продумай, як можна розмістити найбільшу кількість грядок та зручних проходів до них.

Чим обробити землю в теплиці

Обери органічне і мінеральне добриво. Перекопай ґрунт та оброби його добривом. Для кращого врожаю за два-три тижні до висадки рослин можна засіяти в теплицю ріпак, люцерну або інші злакові. Вони наситять землю корисними речовинами.

Пам’ятай, що для гарною врожаю потрібно періодично замінювати ґрунт у теплиці. Правильний догляд може покращити стан ґрунту. Ти можеш обробити його перегноєм, компостом чи біогумусом.

Біогумусом неможливо перенаситити ґрунт. Посадка вбере необхідну кількість поживних речовин. Ти можеш додати біогумус під час висадки культур у лунки в теплиці.

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