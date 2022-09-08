Как становятся лудоманами? Рассказываем о темной стороне ставок на спорт

Сентябрь – это начало спортивного сезона, предвещающего много интересного. Нас ждет просмотр матчей любимых команд с друзьями и радость от побед украинских спортсменов.

Но для людей с игорной зависимостью это также время, когда труднее всего удержаться от соблазна гемблинга. Беттинг-эксперт и основатель сайта Букмекеры Украины Сергей Лукьянов рассказал, как игра иногда перерастает в зависимость и почему легализация игорного бизнеса — это хорошо.

Ставки на спорт – это не способ заработка

В Украине царит ложное впечатление, что ставки на спорт могут приносить регулярный и гарантированный заработок. Впрочем, природа этой индустрии состоит в том, что процент проигранных ставок почти каждого игрока превышает выигрыш. Вспомните только выражение “контора всегда в выигрыше”.

Игроки, которые понимают, что ставки — это удовольствие, за которое они платят проигрышами, как правило, ответственнее относятся к игре и не отчаиваются из-за проигранных ставок. Риск появления лудомании у таких игроков крайне низкий.

Опасной стратегией является попытка “отыграть” проигрыш, вкладывая все больше денег в игру. Игроки, которые ждут выигрыша, компенсирующего проигранные деньги, часто остаются без последней копейки, так и не дождавшись желаемого джекпота.

Успех не гарантирован

Истории невероятных выигрышей отдельных персон часто поощряют людей попробовать свои силы на ставках. Особенно чувствительны к такому маркетингу люди, находящиеся в финансовой нестабильности или финансово зависимые от других.

Ставки на спорт могут казаться легким способом преодолеть проблемы и выйти из затруднения. К сожалению, вкладывая последние деньги в гемблинг, люди, как правило, не получают желаемого результата и могут стать жертвой замкнутого круга: все больше проигрыш, все больше стимул “отыграться”. Выйти из подобной ситуации без внешней помощи очень сложно.

Запрет гемблинга не решает проблему

Несмотря на то, что в Украине к гемблингу часто относятся крайне негативно, сама индустрия беттинга не опасна. В большинстве европейских стран ставки на спорт легальны и даже считаются частью культуры.

В Великобритании вполне приемлемо делать ставки во время семейных вечеров за просмотром спортивных событий. При этом процент лудоманов там ниже, чем в Украине.

В Украине в то же время мы были свидетелями одиннадцатилетнего запрета игорного бизнеса, не принесшего иного результата, кроме увеличения количества нелегальных букмекерских контор и казино. После легализации игорного бизнеса в 2020 году крупнейшие украинские букмекеры начали получать лицензии на свою деятельность.

Теперь эти компании отвечают перед законом за свои действия и могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение правил. Букмекеры, работающие в Украине на базе официальной лицензии, ограничивают доступ к игре людям, занесенным в реестр лудоманов Украины. Также регистрация на таких сайтах запрещена людям, не достигшим 18 лет или не имеющим финансовую независимость.

Ответственность вместо запретов

Чтобы понять роль гемблинга в обществе, сравним его с потреблением алкоголя: оба удовольствия потенциально вредны и способны приводить к очень печальным последствиям. Впрочем, вместо запрета алкоголя мы воспитываем ответственное отношение к его употреблению.

То же самое следует делать и с гемблингом. Вместо распространения имиджа быстрых денег мы должны принять тот факт, что проигрыши неизбежны и не стоит относиться к ним как к поражению.

Они всего лишь часть игры. Если делать ставки на некритические для нашего бюджета, не переживать из-за проигрышей и не жертвовать отношениями с близкими ради игры, ставки на спорт могут быть вполне безопасным хобби.

Но, бывает, человек не может остановиться — и азарт становится его навязчивой идеей. Что делать в таком случае и как избавиться от игромании, мы рассказывали раньше.