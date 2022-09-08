Як стають лудоманами? Розповідаємо про темний бік ставок на спорт

Вересень — це початок спортивного сезону, який віщує багато цікавого. На нас чекає перегляд матчів улюблених команд з друзями та радість від перемог українських спортсменів.

Але для людей з гральною залежністю це також час, коли найважче втриматися від спокуси гемблінгу. Беттінг-експерт та засновник сайту Букмекери України Сергій Лук’янов розказав, чому гра часом переростає у залежність, та чому легалізація грального бізнесу — це добре.

Ставки на спорт — це не спосіб заробітку

В Україні панує хибне враження, ніби ставки на спорт можуть приносити регулярний та гарантований заробіток. Втім, природа цієї індустрії в тому, що відсоток програних ставок майже кожного гравця перевищує за виграш. Згадайте лише вираз “контора завжди у виграші”.

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Гравці, які розуміють, що ставки — це задоволення, за яке вони платять програшами, як правило, відповідальніше ставляться до гри та не впадають у відчай через програні ставки. Ризик появи лудоманії у таких гравців вкрай низький.

Небезпечною стратегією є спроба “відіграти” програш, вкладаючи дедалі більше грошей у гру. Гравці, які чекають на виграш, котрий компенсує програні гроші, часто лишаються без останньої копійки, так і не дочекавшись бажаного джекпоту.

Успіх не гарантований

Історії неймовірних виграшів окремих людей часто заохочують людей спробувати власні сили на ставках. Особливо чутливими до такого маркетингу є люди, що перебувають у фінансовій нестабільності або є фінансово залежними від інших.

Ставки на спорт можуть здаватися легким способом подолати негаразди та вийти зі скрути. На жаль, вкладаючи останні гроші у гемблінг, люди, як правило, не отримують бажаного результату і можуть стати жертвою замкнутого кола: дедалі більшим є програш, дедалі більше стимул “відігратися”. Вийти з подібної ситуації без зовнішньої допомоги дуже складно.

Заборона гемблінгу не розв’язує проблеми

Попри те, що в Україні до гемблінгу часто ставляться вкрай негативно, сама індустрія беттінгу не є небезпечною. У більшості європейських країн ставки на спорт є легальними та навіть вважаються частиною культури.

У Великій Британії цілком прийнятним є робити ставки під час сімейних вечорів за переглядом спортивних подій. При цьому відсоток лудоманів там нижчий, ніж в Україні.

В Україні водночас ми були свідками одинадцятирічної заборони грального бізнесу, яка не принесла іншого результату, окрім збільшення кількості нелегальних букмекерських контор та казино. Після легалізації грального бізнесу у 2020 році, найбільші українські букмекери почали отримувати ліцензії на свою діяльність.

Тепер ці компанії відповідають перед законом за свої дії та можуть бути притягнені до відповідальності за недотримання правил. Букмекери, які працюють в Україні на базі офіційної ліцензії, обмежують доступ до гри людям, що занесені до реєстру лудоманів України. Також реєстрація на таких сайтах заборонена людям, що не досягли 18 років або не мають фінансової незалежності.

Відповідальність замість заборон

Щоб зрозуміти роль гемблінгу у суспільстві, порівняймо його зі споживанням алкоголю: обидва задоволення є потенційно шкідливим та здатні призводити до дуже сумних наслідків. Втім, замість заборони алкоголю, ми виховуємо відповідальне ставлення до його вживання.

Те ж саме варто робити й з гемблінгом. Замість розповсюдження іміджу “швидких грошей” ми маємо прийняти той факт, що програші неминучі та не варто ставитися до них як до поразки.

Вони всього лише є частиною гри. Якщо робити ставки на некритичні для нашого бюджету, не переживати через програші та не жертвувати стосунками з близькими заради гри, ставки на спорт можуть бути цілком безпечним хобі.

Та, буває, людина не може зупинитись — і азарт стає її нав’язливою ідеєю. Що робити у такому випадку та як позбутись ігроманії, ми розповідали раніше.