Как ухаживать за тюльпанами в вазе, чтобы сохранить их дольше

Тюльпаны — красивые и нежные цветы, которые у многих ассоциируются с весной. Но есть одно но — эти растения радуют своей совсем недолго, ведь достаточно быстро опадают. Как ухаживать за тюльпанами в вазе — читай в материале.
Перед тем, как ты поставишь цветы в вазу, нужно знать, как продолжить их жизнь. Лучше выбирать для таких цветов вазы поуже, у которых есть высокое горлышко.
Это нужно для того, чтобы стебли лучше держали бутоны. Вода должна быть прохладной, но не очень холодной. Иногда можно подкидывать к цветам кубики льда. Воду нужно менять каждый раз, как и подрезать тюльпаны на 1-2 см.
Если ты увидел(-а) такую картину, можно воспользоваться простым методом для быстрого спасения растений. Просто заверни их в газету, подрежь стебли и поставь их в холодную воду. Ее должно быть много, чтобы доставала до бутонов. Сверху положи влажные салфетки и оставь их на час.
Тюльпаны чаще всего радуют своей красотой 4-5 дней. Но можно продлить их срок до 7-8.
Для этого пользуйся этими методами:
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