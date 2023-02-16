Как ухаживать за тюльпанами в вазе, чтобы сохранить их дольше

Тюльпаны — красивые и нежные цветы, которые у многих ассоциируются с весной. Но есть одно но — эти растения радуют своей совсем недолго, ведь достаточно быстро опадают. Как ухаживать за тюльпанами в вазе — читай в материале.

Как ухаживать за тюльпанами: готовим вазу и воду

Перед тем, как ты поставишь цветы в вазу, нужно знать, как продолжить их жизнь. Лучше выбирать для таких цветов вазы поуже, у которых есть высокое горлышко.

Это нужно для того, чтобы стебли лучше держали бутоны. Вода должна быть прохладной, но не очень холодной. Иногда можно подкидывать к цветам кубики льда. Воду нужно менять каждый раз, как и подрезать тюльпаны на 1-2 см.

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Что делать, если тюльпаны уже увядают

Если ты увидел(-а) такую картину, можно воспользоваться простым методом для быстрого спасения растений. Просто заверни их в газету, подрежь стебли и поставь их в холодную воду. Ее должно быть много, чтобы доставала до бутонов. Сверху положи влажные салфетки и оставь их на час.

Как ухаживать за тюльпанами в вазе, чтобы они дольше радовали глаз

Тюльпаны чаще всего радуют своей красотой 4-5 дней. Но можно продлить их срок до 7-8.

Для этого пользуйся этими методами:

Ваза должна быта чистой. Помой ее и налей холодную воду. Добавь несколько кубиков льда. Тюльпаны расцветают довольно быстро, ранней весной. Поэтому каждый день наливай в вазу именно холодную воду. Сделай прямой срез на стеблях и пару вертикальных надрезов. Таким образом, цветы будут лучше впитывать воду. Отрежь листья, если они соприкасаются с водой. Каждый день мой вазу, чтобы микробы не дали цветам сгнить быстрее. Добавляй специальные подкормки для срезки. Также помогает активированный уголь или аспирин. Ежедневно подрезай стебли на 1 см. Также стебли можно прокалывать иголкой для того, тюльпаны дольше стояли. Не ставь цветы близко к батареям и солнечным лучам. Можно ставить их в газете на 1-2 часа в холодильник. Так они дольше простоят.

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